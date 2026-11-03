Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m. · 1 min de lectura

El proyecto presupuestario de La Pampa prevé igualar las remuneraciones de Defensores y Asesores de Menores con las del escalafón fiscal. También contempla crear tres nuevas Defensorías para ampliar la atención y aliviar la demanda.

El proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos 2027 de La Pampa incorpora una respuesta a uno de los principales reclamos del ámbito judicial: equiparar los salarios de Defensores y Asesores de Menores con los del escalafón de los Fiscales.

La medida atiende planteos reiterados de las Defensorías Públicas provinciales, que señalaron la desigualdad salarial como un factor crítico. Desde ese sector sostuvieron que la baja calificación y la postergación remunerativa afectaban la contención y la calidad del servicio, en un contexto marcado por denuncias de ciudadanos sobre fallas en la atención.

Presupuesto 2027 y salarios del sector público

El presupuesto, elevado por el Poder Ejecutivo provincial, prevé un total de 3,28 billones de pesos, un incremento del 40,56 por ciento respecto del ejercicio anterior. Según destacó el Ejecutivo, la propuesta mantiene el equilibrio fiscal y el nivel de cero endeudamiento.

La pauta general destina el 39,89 por ciento al pago de salarios públicos. Dentro de ese marco, la equiparación remunerativa busca atender una demanda central de las Defensorías Públicas.

Tres nuevas Defensorías para reforzar la Justicia

Además de la actualización salarial, el proyecto contempla la creación de tres nuevas Defensorías. La medida apunta a reforzar la estructura del fuero y ampliar la capacidad de respuesta del servicio.

El objetivo es mejorar la calidad de atención, descomprimir la demanda y asegurar una representación legal justa para la ciudadanía. La creación de nuevas dependencias también responde a otro de los reclamos centrales de ese sector de los trabajadores judiciales.