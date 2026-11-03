Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 2:45 p. m. · 1 min de lectura

Bomberos Voluntarios de Ingeniero Luiggi advirtieron sobre la acumulación de agua en la calzada tras las intensas lluvias. Recomendaron reducir la velocidad y evitar circular por el tramo si no es necesario.

Bomberos Voluntarios de Ingeniero Luiggi alertaron a los conductores por la importante acumulación de agua sobre la ruta que conecta esa localidad con Caleufú, luego de las intensas precipitaciones registradas en la región.

En un comunicado, el cuartel advirtió sobre las condiciones de transitabilidad del sector y pidió extremar las precauciones para prevenir accidentes.

Recomendaciones para circular entre Ingeniero Luiggi y Caleufú

Ante la presencia de agua sobre la calzada, los bomberos aconsejaron reducir considerablemente la velocidad, mantener una distancia prudencial entre vehículos y evitar maniobras bruscas, especialmente en los sectores más afectados.

También recomendaron evitar circular por ese tramo si no es estrictamente necesario, hasta que mejoren las condiciones de la ruta.

Precaución al volante por las lluvias

El cuartel reiteró el pedido de responsabilidad a los automovilistas y señaló que la prevención es fundamental para reducir los riesgos al volante durante jornadas con condiciones climáticas adversas.