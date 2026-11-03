Un auto y una moto chocaron al mediodía en la esquina de las calles Alem y Moreno, en el centro de Santa Rosa. El accidente ocurrió mientras llovía, luego de una mañana marcada por las precipitaciones.
Cómo fue el choque en Alem y Moreno
El automóvil, un Citroën blanco ocupado por un hombre, circulaba por Alem. La moto, de 110 centímetros cúbicos y conducida por una joven, avanzaba por Moreno, en cercanías del club Estudiantes.
Tras el impacto, la motociclista cayó sobre el asfalto. Llevaba casco y sufrió algunos golpes y raspones, por lo que fue asistida de inmediato por vecinos que presenciaron el choque.
La motociclista fue auxiliada por vecinos
En principio, las lesiones no revestirían gravedad. La moto quedó debajo del auto como consecuencia de la colisión.