Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 2:45 p. m. · 1 min de lectura

El accidente ocurrió al mediodía en la esquina de Alem y Moreno, bajo la lluvia. La motociclista cayó al asfalto y sufrió golpes y raspones; en principio, las lesiones no serían graves.

Un auto y una moto chocaron al mediodía en la esquina de las calles Alem y Moreno, en el centro de Santa Rosa. El accidente ocurrió mientras llovía, luego de una mañana marcada por las precipitaciones.

Cómo fue el choque en Alem y Moreno

El automóvil, un Citroën blanco ocupado por un hombre, circulaba por Alem. La moto, de 110 centímetros cúbicos y conducida por una joven, avanzaba por Moreno, en cercanías del club Estudiantes.

Tras el impacto, la motociclista cayó sobre el asfalto. Llevaba casco y sufrió algunos golpes y raspones, por lo que fue asistida de inmediato por vecinos que presenciaron el choque.

La motociclista fue auxiliada por vecinos

En principio, las lesiones no revestirían gravedad. La moto quedó debajo del auto como consecuencia de la colisión.