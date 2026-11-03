Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 2:45 p. m. · 2 min de lectura

Artesanos, artesanas y manualistas podrán anotarse del 2 al 6 de noviembre para participar de la tradicional feria navideña en la Plaza San Martín. La fiscalización se realizará del 10 al 13 de noviembre y los cupos confirmados se comunicarán por correo electrónico.

La Feria del Regalo volverá en diciembre a la Plaza San Martín de Santa Rosa, en la previa de Navidad y Año Nuevo. Artesanos, artesanas y manualistas ya pueden inscribirse para ofrecer sus producciones en uno de los encuentros tradicionales de la capital pampeana.

La feria convoca a vecinos y turistas de distintas localidades, que pueden encontrar productos únicos y conocer el trabajo de quienes producen a escala local.

Cómo inscribirse a la Feria del Regalo

La inscripción estará abierta desde el lunes 2 de noviembre a las 8 hasta el viernes 6 de noviembre a las 23.30. El trámite se realiza a través del sitio feriadelregalo.santarosa.gob.ar.

Luego, las personas inscriptas deberán concurrir a la fiscalización en el Centro Municipal de Cultura, ubicado en Quintana 172. La atención será de 9 a 12 y de 14 a 18, de acuerdo con la inicial del apellido.

Fechas de fiscalización por apellido

El martes 10 de noviembre será el turno de los apellidos de la A a la F; el miércoles 11, de la G a la Ñ; el jueves 12, de la O a la S; y el viernes 13, de la T a la Z.

La confirmación de participación se realizará el lunes 23 y el martes 24 de noviembre. La organización notificará el resultado por correo electrónico a las personas inscriptas.

Cuánto cuesta participar de la feria

Quienes sean admitidos deberán abonar el canon entre el lunes 30 de noviembre a las 8 y el jueves 3 de diciembre a las 12.30. El importe por la totalidad de los días de feria será de 10.100 pesos para feriantes de La Pampa y de 17.640 pesos para quienes lleguen desde otras provincias.

Ambos valores incluyen la bonificación correspondiente al mediodía del 24 de diciembre. La Feria del Regalo ofrece un espacio para exhibir creaciones y acercar productos originales de artesanos y manualistas a la comunidad.