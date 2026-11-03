Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 2 min de lectura

Nicolás Fernando Martino fue condenado en un juicio abreviado por disparar dos veces contra un hombre, golpear a una mujer y dañar su auto. La Justicia lo declaró reincidente y ordenó que cumpla la pena en prisión.

Nicolás Fernando Martino recibió una condena de un año de prisión efectiva por un episodio ocurrido el 12 de septiembre en la capital pampeana. La sentencia se dictó el miércoles 28 de octubre, en el marco de un juicio abreviado, y también lo declaró reincidente.

El hecho sucedió cerca de las 13.05 en la esquina del pasaje J. Sosa y la calle General Acha. Según se acreditó en la causa, Martino llevaba un revólver calibre 32 largo, cromado y con detalles de madera, apuntó contra Brian Lionel Aino y disparó dos veces. Ninguno de los proyectiles lo alcanzó.

Disparos, agresión y daños a un vehículo

La investigación estableció que Martino no tenía autorización legal para la tenencia ni la portación del arma. Durante el mismo episodio, también golpeó a Antonella Otamendi Fernández con los puños y con la parte posterior del revólver.

La mujer sufrió un raspón, hinchazón y dolor en el pómulo izquierdo. Las lesiones fueron calificadas como leves. Además, el condenado dañó el Volkswagen Gol Trend negro de Otamendi Fernández: rompió el parabrisas, el vidrio de la puerta del conductor y la luneta trasera.

Condena por cuatro delitos y declaración de reincidencia

La resolución se alcanzó mediante un acuerdo de juicio abreviado firmado por el fiscal Facundo Emanuel Bon Dergham, la defensora oficial Susana Clementina Dacal y el imputado. Martino fue declarado autor penalmente responsable de abuso de armas, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, lesiones leves y daño simple, en concurso real.

La Justicia le impuso un año de prisión de efectivo cumplimiento y lo declaró reincidente, conforme al artículo 50 del Código Penal. Esta figura se aplica cuando una persona registra antecedentes penales que reúnen las condiciones previstas por la ley.

La sentencia dispone que, una vez firme o ejecutable, Martino sea trasladado a un establecimiento de detención para cumplir la pena. Luego deberá realizarse el cómputo correspondiente, que tendrá en cuenta el tiempo que pudiera haber permanecido detenido.