Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 2 min de lectura

En diez días, los controles conjuntos detectaron dos alcoholemias positivas y distintas faltas a la Ley Nacional de Tránsito. Un joven de 20 años también fue demorado tras intentar escapar de un operativo y quedó imputado por resistencia y atentado a la autoridad.

La Policía de Ingeniero Luiggi labró ocho actas de infracción y retuvo tres motocicletas y un cuatriciclo durante una serie de operativos realizados en un período de diez días. Además, se detectaron dos alcoholemias positivas y se iniciaron actuaciones judiciales contra un joven de 20 años.

Los controles estuvieron a cargo de la Comisaría Departamental y de personal de la Oficina de Tránsito municipal. Los operativos de prevención y control vehicular se desplegaron en distintos sectores de la localidad, rutas, accesos y caminos vecinales, con puestos fijos y móviles.

Las infracciones detectadas en Ingeniero Luiggi

Entre las faltas registradas figuraron la falta de documentación obligatoria, la desobediencia a las indicaciones del personal y la realización de maniobras peligrosas. También se constataron casos de cesión de vehículos a menores de edad, uso de escapes no reglamentarios y circulación sin licencia de conducir ni seguro obligatorio.

Uno de los resultados positivos de alcoholemia se detectó durante los controles nocturnos del fin de semana. El conductor registró 0,23 gramos de alcohol por litro de sangre y las autoridades dispusieron la retención preventiva de su licencia de conducir.

Un motociclista intentó escapar de un control

El segundo episodio ocurrió el sábado por la tarde en el predio Los Caldenes. Allí, efectivos policiales identificaron a un grupo de jóvenes que se desplazaba en dos motocicletas y consumía bebidas alcohólicas.

Cuando los uniformados solicitaron la documentación de los rodados, uno de los jóvenes puso en marcha su motocicleta e intentó escapar. Un efectivo trató de detenerlo sujetándolo, pero el conductor avanzó algunos metros y ambos cayeron.

Luego se constató que el motociclista, de 20 años y domiciliado en Ingeniero Luiggi, tenía 0,12 gramos de alcohol por litro de sangre y no contaba con la documentación obligatoria para circular. Por el hecho se iniciaron actuaciones judiciales por "Resistencia y Atentado a la Autoridad", con intervención de la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad de General Pico, a cargo del doctor Luciano Rebecchi.

El joven fue demorado y recuperó la libertad horas más tarde. La motocicleta quedó retenida, mientras que el efectivo sufrió lesiones leves en una mano y en el antebrazo como consecuencia de la caída.