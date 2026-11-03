Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 2 min de lectura

La Municipalidad entregó financiamiento de la Línea de Recupero Municipal para impulsar inversiones en seis actividades. La intendenta Fernanda Alonso encabezó el acto.

La Municipalidad de General Pico otorgó créditos por un total de $19.000.000 a seis emprendimientos locales, a través de la Línea de Recupero Municipal. La entrega fue encabezada por la intendenta Fernanda Alonso.

Los fondos permitirán concretar inversiones para fortalecer y ampliar actividades en los rubros de pintura, mantenimiento de parques y jardines, comercialización de vinos, pilates y kinesiología, peluquería y gastronomía.

En qué invertirán los emprendimientos de General Pico

Entre los destinos previstos para el financiamiento figuran la compra de herramientas y mercadería, la incorporación de una cama de pilates y elementos de gimnasio, la reposición de stock, reparaciones en un nuevo local y la adquisición de equipamiento.

Durante el encuentro, autoridades municipales conversaron con los beneficiarios sobre sus actividades, sus proyectos de inversión y las perspectivas de cada emprendimiento.

Cómo pagar las cuotas de los créditos municipales

El municipio informó que las cuotas pueden abonarse a través del chatbot municipal, mediante el número 2302-521526. La línea de financiamiento busca acompañar al sector, facilitar recursos para fortalecer proyectos productivos, promover inversiones y dinamizar la economía local.

El municipio destacó el acompañamiento a los emprendedores

El coordinador de Desarrollo Empresarial, Hernán Pellitero, sostuvo que el aporte municipal representa una oportunidad para los beneficiarios y expresó:

"esta es una nueva oportunidad donde emprendedores reconocen y consideran mucho el acompañamiento que hace el municipio con este aporte para sus actividades económicas. Es una gran ayuda para un momento en el que esperamos pueda reactivarse la situación y con esto puedan fortalecerse".

El funcionario agregó:

"es un crédito que les va a permitir cambiar las herramientas, sumar stock y estar más preparados para lo que viene. Pero no se trata solo de apoyarlos financieramente, sino que también brindamos asesoramiento técnico y capacitaciones para quien lo necesite".

Por último, señaló:

"buscamos guiarlos un poquito más en lo que podemos desde nuestro lado, generando un ida y vuelta para lograr esa vinculación que contribuya a un mayor impulso de sus iniciativas como de toda la economía local".