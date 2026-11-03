La Municipalidad de General Pico otorgó créditos por un total de $19.000.000 a seis emprendimientos locales, a través de la Línea de Recupero Municipal. La entrega fue encabezada por la intendenta Fernanda Alonso.
Los fondos permitirán concretar inversiones para fortalecer y ampliar actividades en los rubros de pintura, mantenimiento de parques y jardines, comercialización de vinos, pilates y kinesiología, peluquería y gastronomía.
En qué invertirán los emprendimientos de General Pico
Entre los destinos previstos para el financiamiento figuran la compra de herramientas y mercadería, la incorporación de una cama de pilates y elementos de gimnasio, la reposición de stock, reparaciones en un nuevo local y la adquisición de equipamiento.
Durante el encuentro, autoridades municipales conversaron con los beneficiarios sobre sus actividades, sus proyectos de inversión y las perspectivas de cada emprendimiento.
Cómo pagar las cuotas de los créditos municipales
El municipio informó que las cuotas pueden abonarse a través del chatbot municipal, mediante el número 2302-521526. La línea de financiamiento busca acompañar al sector, facilitar recursos para fortalecer proyectos productivos, promover inversiones y dinamizar la economía local.
El municipio destacó el acompañamiento a los emprendedores
El coordinador de Desarrollo Empresarial, Hernán Pellitero, sostuvo que el aporte municipal representa una oportunidad para los beneficiarios y expresó:
"esta es una nueva oportunidad donde emprendedores reconocen y consideran mucho el acompañamiento que hace el municipio con este aporte para sus actividades económicas. Es una gran ayuda para un momento en el que esperamos pueda reactivarse la situación y con esto puedan fortalecerse".
El funcionario agregó:
"es un crédito que les va a permitir cambiar las herramientas, sumar stock y estar más preparados para lo que viene. Pero no se trata solo de apoyarlos financieramente, sino que también brindamos asesoramiento técnico y capacitaciones para quien lo necesite".
Por último, señaló:
"buscamos guiarlos un poquito más en lo que podemos desde nuestro lado, generando un ida y vuelta para lograr esa vinculación que contribuya a un mayor impulso de sus iniciativas como de toda la economía local".