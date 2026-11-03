Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 2 min de lectura

La jueza homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a Marangel por el robo de una bicicleta y herramientas de una obra en construcción. El acusado mantendrá su condición de reincidente.

Marangel fue condenado a un mes de prisión efectiva por dos hurtos cometidos en Santa Rosa: uno en el que sustrajo una bicicleta de una vivienda y otro en una obra en construcción, de donde se llevó herramientas y materiales de trabajo.

La sentencia se dictó mediante un acuerdo de juicio abreviado. La jueza Gregoire homologó lo pactado y declaró al acusado autor penalmente responsable de dos delitos de hurto simple en concurso real.

El hurto de una bicicleta en Santa Rosa

El primer hecho ocurrió el 20 de julio de este año, alrededor de las 20.33. Según se acreditó en la causa, Marangel ingresó al patio delantero de una vivienda ubicada en Juncal 769 y se llevó una bicicleta marca SLP, rodado 26, rosa y gris, propiedad de Sonia Gabriela Desch.

El rodado fue sustraído sin ejercer fuerza ni violencia, de acuerdo con la reconstrucción judicial.

Herramientas sustraídas de una obra en construcción

El segundo episodio tuvo lugar entre la noche del 18 de septiembre y la madrugada del 19, en una obra ubicada en Larrea 686, también en Santa Rosa. Allí, Marangel se apoderó de una amoladora, un taladro, un rotomartillo, tres alargues, dos llaves Stilson, un martillo, una pinza pico de loro, cuatro luces LED, una aspiradora y dos baldes plásticos.

Tras llevarse los elementos, el acusado escapó en un Fiat Cronos gris oscuro que pasó a buscarlo por la obra.

Acuerdo abreviado y condena por hurto

El acuerdo fue suscripto por la fiscal Verónica Silvana Ferrero, el defensor oficial Claudio Alejandro Martínez Sabio y el propio imputado. La jueza encuadró los hechos en los artículos 162 y 55 del Código Penal.

Además de imponer la pena de un mes de prisión de cumplimiento efectivo, la magistrada dispuso que Marangel mantenga su condición de reincidente, conforme al artículo 50 del Código Penal.