Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 3 min de lectura

Entre enero y septiembre de 2026 se presentaron 1.225 denuncias en La Pampa y se iniciaron 553 legajos judiciales. En el mismo período se informaron 12 sentencias condenatorias, aunque pueden corresponder a causas de años anteriores.

La Pampa contabilizó 1.225 denuncias por violencia de género entre enero y septiembre de 2026, un promedio de 4,5 presentaciones por día ante las Unidades Funcionales de Género, Niñez y Adolescencia (UFGNyA). En esos nueve meses, el Poder Judicial informó 12 sentencias condenatorias vinculadas con este tipo de hechos.

Las cifras fueron difundidas por la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad a través de su Observatorio de Género, que publicó los datos acumulados hasta septiembre. El relevamiento también detalló el estado de los legajos judiciales ingresados durante el período.

Legajos judiciales y condenas por violencia de género

Entre enero y septiembre se iniciaron 553 legajos relacionados con violencia por motivos de género. De ese total, 110 registraron formalizaciones, 124 fueron archivados, cinco se desestimaron y cuatro quedaron reservados.

Además, un legajo llegó a la instancia de acusación fiscal, otro tuvo un sobreseimiento y 12 registraron una sentencia condenatoria. El organismo advirtió que un mismo expediente puede atravesar más de un estado procesal y que las categorías informadas no abarcan la totalidad de los legajos ingresados.

Por ese motivo, las 12 condenas no representan necesariamente el resultado de las 553 causas iniciadas en 2026: pueden corresponder a expedientes de períodos anteriores.

Siete de cada diez denunciantes no convivían con el agresor

El informe indicó que el 70,9% de las personas denunciantes no convivía con quien las agredió, mientras que el 29,1% sí compartía el domicilio. La proporción es similar a la de 2025, cuando el 72% no convivía con su agresor y el 28% sí lo hacía.

Los datos muestran que las situaciones denunciadas no se limitan a vínculos en los que existe convivencia. También se registran hechos de violencia en relaciones en las que las personas involucradas ya no comparten una vivienda.

Comparación con las estadísticas de 2025

El último informe anual completo del Observatorio de Género, presentado en mayo de 2026, contabilizó 1.677 denuncias durante 2025. Diciembre fue el mes con más presentaciones, con 179, y junio tuvo la cifra más baja, con 110.

En materia judicial, durante 2025 ingresaron 868 legajos vinculados con violencia de género. La cifra fue inferior a los 1.097 registrados en 2024 y a los 1.005 de 2023. El año pasado también se dictaron 25 sentencias condenatorias y el 20,2% de los legajos tuvo una formalización; ese porcentaje había sido del 13,9% en 2024 y del 14,4% en 2023.

Los datos disponibles para 2026 registran, hasta septiembre, 1.225 denuncias, 553 legajos y 12 condenas. Para determinar si hubo un aumento o una disminución frente a 2025 es necesario comparar períodos equivalentes, ya que las estadísticas del año pasado comprenden los doce meses.

Violencia psicológica, la modalidad más frecuente en las atenciones

El boletín anual anterior señaló que el 80% de las atenciones de la Secretaría de la Mujer estuvo relacionado con situaciones de violencia. La modalidad más frecuente fue la psicológica, presente en el 65% de los casos, seguida por la violencia económica y patrimonial, con el 49%, y la física, con el 45%.