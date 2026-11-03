Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 1 min de lectura

Organizaciones del Encuentro Patriótico reclamaron una investigación urgente por un episodio ocurrido en el centro de Santa Rosa, que tuvo como víctimas a una joven de 20 años y a su hermano. También pidieron garantías para la familia y medidas para prevenir nuevos casos.

Las organizaciones que integran el Encuentro Patriótico de La Pampa repudiaron un nuevo episodio de presunta violencia policial ocurrido durante las primeras horas del domingo en el centro de Santa Rosa. Las víctimas fueron una joven de 20 años y su hermano.

En un comunicado, el espacio sostuvo que las imágenes difundidas públicamente, los testimonios y la denuncia penal presentada por la joven describen un accionar policial que consideró “absolutamente inadmisible”. También afirmó que “el episodio incluyó agresiones físicas, malos tratos y vulneración de derechos, tanto en la vía pública como dentro de una dependencia policial”.

Reclaman investigar la denuncia de violencia policial

Las organizaciones advirtieron que “estos hechos no serían aislados” y reclamaron “respuestas concretas del Estado provincial”. Como antecedente, mencionaron un episodio de características similares ocurrido semanas atrás en la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa, que también había provocado el rechazo de distintos sectores de la comunidad. Se refirieron a las agresiones sufridas por el luthier Lautaro Ruiz.

El Encuentro Patriótico exigió “una investigación urgente para identificar y establecer las responsabilidades de los efectivos policiales y funcionarios involucrados, además de la aplicación de las medidas administrativas y judiciales correspondientes”.

Pedido de garantías y prevención en Santa Rosa

Por último, reclamó garantías para las víctimas y sus familias, junto con políticas de prevención y control de las fuerzas de seguridad para evitar que situaciones de esta gravedad vuelvan a repetirse.

El comunicado fue firmado por el Partido Comunista, Patria Grande, PTP-PCR, Movimiento Mayo y La Manuel Ugarte-PSA.