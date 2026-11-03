Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 2 min de lectura

Un proyecto del legislador José Luis Berros busca declarar jornadas oficiales de conmemoración el 17, 18 y 19 de septiembre. La iniciativa también propone incorporar la fecha al Calendario Escolar de Río Negro.

Un proyecto de ley presentado por el legislador José Luis Berros, del bloque VCT, propone instituir el 17, 18 y 19 de septiembre como jornadas oficiales de conmemoración del Bombardeo de Río Colorado de 1955. La iniciativa plantea modificar la Ley 2573 para sumar la fecha al registro de conmemoraciones institucionales de Río Negro e incorporarla al Calendario Escolar provincial.

Según los fundamentos, el objetivo es preservar la memoria de los ataques aéreos contra las instalaciones ferroviarias y la población local durante el levantamiento militar de 1955. La propuesta también busca constituir una instancia de reparación simbólica para las víctimas, sus familias y la comunidad de Río Colorado.

Los bombardeos en Río Colorado durante septiembre de 1955

La iniciativa recuerda que, durante los días 17, 18 y 19 de septiembre de ese año, fuerzas militares sublevadas atacaron la localidad. Entre los principales objetivos estuvieron las instalaciones ferroviarias, en particular el puente sobre el río Colorado y los trenes que trasladaban tropas leales a Perón desde el sur del país hacia Bahía Blanca.

La intención de los militares golpistas era impedir el avance de esas fuerzas y debilitar la resistencia al levantamiento. El primer ataque ocurrió durante la tarde del 17 de septiembre, cuando un avión militar procedente de la Base Aeronaval Comandante Espora sobrevoló la localidad y arrojó bombas en las inmediaciones del puente ferroviario.

Daños, víctimas y familias desplazadas

Los ataques continuaron durante las jornadas siguientes y provocaron daños materiales, víctimas fatales y temor entre los habitantes. Numerosas familias dejaron sus viviendas de manera precipitada y buscaron refugio en colonias rurales cercanas, principalmente Juliá y Echarren.

Entre quienes escaparon había niños, adultos mayores y personas enfermas. Para fundamentar el proyecto, Berros recuperó investigaciones históricas y testimonios sobre los hechos, entre ellos el libro Crónica de un bombardeo. El ataque a Río Colorado, de la escritora Eva Moreira.

Un episodio poco difundido de la historia nacional

La investigación citada destaca la importancia estratégica que tuvo Río Colorado durante el levantamiento militar por la presencia de puentes ferroviarios y carreteros clave para el desplazamiento de tropas.

Los fundamentos sostienen que, pese a su relevancia, los bombardeos de septiembre de 1955 siguen siendo escasamente difundidos en comparación con otros episodios de la historia nacional. La iniciativa plantea la necesidad de recuperar las experiencias de las comunidades del interior que también padecieron las consecuencias de los golpes de Estado.