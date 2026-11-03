Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. · 2 min de lectura

El escritor de Victorica ofrece ejemplares de El Apóstata en la plaza San Martín y trabaja en su cuarto libro, El indigente. Su obra aborda la religión, el encierro y la realidad social.

El escritor victoriquense Julián Pérez encontró en la literatura una manera de explorar los conflictos humanos, cuestionar las estructuras de poder y reflexionar sobre experiencias personales y sociales. Autor de tres libros, durante los próximos días ofrecerá y presentará su obra más reciente, El Apóstata, en la plaza San Martín.

En paralelo, Pérez trabaja en su cuarto libro, El indigente, una obra que parte de su experiencia y de la observación de la realidad para abordar la situación de las personas que no tienen techo.

Los libros de Julián Pérez y sus temas

La producción del autor recorre distintos territorios, desde la búsqueda filosófica y religiosa hasta la experiencia del encierro. Sus textos combinan narración y reflexión social, con la intención de interpelar a los lectores, poner en tensión sus certezas y abrir preguntas, más que ofrecer respuestas definitivas.

Su primer libro, En busca de Dios, propone una investigación basada en la razón y el pensamiento crítico, con un desenlace abierto. La historia sigue a personajes que participan de una aventura geográfica y, al mismo tiempo, funcionan como vehículos de ideas y reflexiones del escritor.

En busca de Dios y la libertad de pensamiento

Entre los personajes se destaca Zaira, una escritora atea amenazada y víctima de un intento de asesinato por publicar y difundir sus ideas. La figura remite a mujeres que desafían mandatos religiosos y culturales en sociedades extremistas y quedan expuestas a la persecución por ejercer su libertad de pensamiento.

Pérez aclara que se trata de una obra de ficción, aunque inspirada en problemáticas reales. En ese cruce, la literatura funciona como un espacio para explorar los conflictos entre la libertad individual, las creencias y las imposiciones sociales.

Diario de un encierro: la experiencia en prisión

El segundo libro del autor, Diario de un encierro, presenta un registro distinto y está ligado a una experiencia personal atravesada por la hostilidad y el peligro del contexto carcelario.

Definida por Pérez como una narración sombría, la obra busca transmitir la crudeza de la vida en prisión y las sensaciones que provoca el encierro. El autor también destaca la fuerza de voluntad y la resiliencia que necesitó para salir adelante en ese contexto.

El Apóstata y el cuestionamiento de los dogmas

En su tercer libro, El Apóstata, Pérez lleva el cuestionamiento de las creencias al terreno filosófico, existencialista y social. Con especial atención a determinadas interpretaciones del cristianismo protestante, la obra analiza el papel de la religión y su influencia en las conductas individuales y colectivas.

El texto plantea preguntas sobre la manipulación religiosa, el adoctrinamiento, la dependencia de los creyentes frente a ciertas autoridades y la explotación económica que, según sostiene el autor, pueden ejercer algunos líderes religiosos.