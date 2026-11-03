Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. · 2 min de lectura

La Fundación Estrellas Amarillas cerró el curso Formador de Formadores, una capacitación con puntaje para docentes secundarios. Se presentaron 18 proyectos y el primer puesto fue compartido.

La Fundación Estrellas Amarillas realizó el cierre y la instancia final del curso Formador de Formadores, el primer trayecto de capacitación con puntaje destinado a docentes de nivel secundario de La Pampa. La propuesta puso el foco en la prevención y el cuidado de la vida.

El curso se desarrolló en modalidad combinada, presencial y virtual, y estuvo a cargo del especialista en seguridad vial Horacio Botta Bernaus. La iniciativa se concretó junto con el Ministerio de Educación de la Provincia y con el acompañamiento de Sancor Seguros.

Dieciocho proyectos sobre educación y seguridad vial

Desde Estrellas Amarillas destacaron el compromiso de las y los docentes participantes. En total, se presentaron 18 proyectos centrados en las realidades de la niñez y la juventud pampeanas.

El dictamen estableció un empate técnico en el primer puesto. Uno de los trabajos reconocidos fue “Alcohol y Seguridad Vial”, de la docente Dulce Ladi Loperena, destinado a estudiantes de sexto año y con contenidos articulados de Química y Educación Vial.

Primer puesto compartido en la capacitación docente

También obtuvo el primer lugar “Proyecto de educación vial”, presentado por Tomás Héctor Joaquín Zabala. La propuesta busca formar docentes e incluye contenidos adaptados a cada año del nivel secundario en el colegio secundario Médano Cortado de Catriló, con un trabajo conjunto entre Construcción de Ciudadanía y Educación Vial.

El segundo puesto fue para “En moto: ¿azar o decisión? Matemáticas para comprender el riesgo vial”, elaborado por Leandro Nahuel Cerani Orosco, Micaela Belén Schtam y Alexia Gisella Schvatzhenberger. El proyecto combina estadística y probabilidad con la toma de decisiones al volante.

Propuestas finalistas para distintos niveles y escuelas

El tercer puesto correspondió a “Conciencia sobre ruedas”, iniciativa de Maribel Anchuvidart, Rocío Muñoz y Vanesa Delgado para cuarto año del Colegio Secundario Liceo Informático II. El trabajo articula contenidos de Biología y Artes Visuales.

También llegaron a la instancia final, con un alto nivel pedagógico, “Caminos seguros; ¡aprendemos a cuidarnos!”, de Marcela Reyes, destinado a la Escuela Hogar Rural número 125 “Francisca José Miguez”, de Colonia Chapalcó, Toay; y “El peatón en la vía pública y el peatón tecnológico”, elaborado por Emanuel Baldomé y Emanuel Satragno para el ciclo básico secundario.

Esta última propuesta integra Educación Física, Formación Ética y Ciudadana y Educación Vial. Los proyectos presentados abordaron la seguridad en las calles desde distintas áreas y contextos educativos de la provincia.