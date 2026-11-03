Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. · 2 min de lectura

La artista María Verónica Becette obtuvo el primer premio por su obra La selección. La muestra reúne 37 proyectos y podrá visitarse con entrada gratuita hasta el 6 de diciembre.

Con la presencia de autoridades, artistas premiados y seleccionados, y un importante marco de público, quedó inaugurado el Salón Artes del Fuego en el Museo Provincial de Artes de Santa Rosa. La artista María Verónica Becette recibió el primer premio por su obra La selección.

Una convocatoria nacional que reúne distintas disciplinas

Durante la apertura y entrega de premios, el director del Museo Provincial de Artes, Dante Bagatto, destacó el alcance de la propuesta, que amplía los límites tradicionales de las disciplinas artísticas.

"Es importante destacar que las Artes del Fuego no involucran solamente a la cerámica, sino también a otras disciplinas como la forja, el trabajo con metales y el vidrio. Por eso, esta propuesta extiende la mirada y reúne distintas expresiones artísticas vinculadas al fuego", expresó Bagatto.

El director también resaltó el interés que generó la convocatoria y el proceso de selección. En total, se recibieron 83 proyectos y fueron elegidos 37, de acuerdo con el espacio disponible en las salas del museo.

María Verónica Becette recibió el primer premio

Al agradecer el reconocimiento, Becette valoró el trabajo que hay detrás de cada obra y recordó que la jornada coincidía con el Día del Ceramista Argentino.

"Quería agradecer este reconocimiento, que siempre es importante y gratificante, porque detrás de cada trabajo hay mucho esfuerzo, dedicación y compromiso. Sentirse reconocido en ese recorrido es algo muy valioso. También aprovechar este momento para recordar que hoy (por el sábado) es el Día del Ceramista Argentino, una fecha que conmemora a los trabajadores desaparecidos de la fábrica Lozadur, en San Martín, provincia de Buenos Aires", concluyó la creadora.

La Pampa se prepara para participar en ArteBA

En el cierre del acto, el secretario de Cultura, Pablo Lucero, se refirió al diagnóstico federal que se lleva adelante para fortalecer la comercialización y el financiamiento de las artes visuales y las artesanías.

Lucero confirmó que la Provincia participará de un seminario patagónico en Neuquén, como preparación para ArteBA del próximo año. El objetivo es avanzar en la conformación de un pabellón patagónico, con representantes de las provincias de la región.

Para esa iniciativa se abrirá una convocatoria que seleccionará entre tres y cinco artistas para representar a La Pampa junto con las otras seis provincias patagónicas. "La propuesta es que el año próximo podamos contar con un pabellón patagónico", señaló el funcionario.

Horarios y ubicación del Salón Artes del Fuego

La muestra podrá visitarse hasta el 6 de diciembre en el Museo Provincial de Artes, ubicado en la intersección de 9 de Julio y Villegas, en la ciudad de Santa Rosa. La entrada es libre y gratuita.

El museo abre de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 19, y los sábados y domingos de 18 a 20. Permanece cerrado los feriados.