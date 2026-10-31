Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 8:45 a. m. · 2 min de lectura

Los titulares de inmuebles tienen tiempo hasta hoy para regularizar sus tasas y quedar habilitados para el sorteo del Buen Contribuyente, previsto para diciembre. Se entregarán un auto eléctrico y cuatro motos.

Los contribuyentes de Santa Rosa tienen tiempo hasta hoy para ponerse al día con sus tasas y participar del segundo sorteo municipal del Buen Contribuyente. Los premios serán un auto eléctrico y cuatro motos de 110 centímetros cúbicos, y la fecha y el horario del sorteo, previsto para mediados de diciembre, todavía no fueron definidos.

El director de Rentas municipal, Mario Berón, explicó que podrán participar las personas humanas titulares de inmuebles de la ciudad que no registren deuda al 31 de octubre por las obligaciones asociadas a la propiedad, entre ellas servicios sanitarios, tasas municipales y derechos de construcción.

Quiénes pueden participar del sorteo del Buen Contribuyente

La convocatoria no incluye a los inquilinos, aunque sean quienes paguen las tasas. Según aclaró Berón, la ordenanza fiscal establece que el contribuyente es el titular del dominio. Para consultar si tienen deuda, los vecinos pueden comunicarse por WhatsApp al 2954 822297 o ingresar al Portal de Tasas en el sitio web municipal.

Quienes pagan mediante débito automático también podrán participar aunque el débito correspondiente al período actual se acredite después del 31 de octubre. El pago se considera realizado en la fecha de vencimiento, aunque el trámite entre la entidad y Tesorería pueda demorar alrededor de veinte días.

Exclusiones y publicación del listado de participantes

Quedarán excluidas las personas adheridas a un plan de pagos activo o a una condonación. Tampoco podrán participar los funcionarios de los departamentos Ejecutivo y Legislativo ni sus cónyuges.

Berón indicó que todavía no se conoce cuántas personas estarán habilitadas este año. En la edición anterior hubo cerca de 10.200 participantes, aunque las condiciones cambiaron: antes se exigía estar al día durante los últimos doce meses y ahora alcanza con no tener deuda al 31 de octubre. El municipio publicará el listado en su sitio web para que cada vecino pueda verificar si participa y presentar un reclamo si corresponde.

La recaudación municipal y el cambio en los premios

Sobre el nivel de recaudación, el director de Rentas expresó conformidad con los resultados en el contexto socioeconómico actual. El promedio histórico es del 58,2 por ciento y actualmente se ubica en el 58,1 por ciento. Al sumar el recupero mensual de deuda atrasada, el porcentaje llega al 72 por ciento.

Consultado sobre la decisión de premiar con un sorteo en lugar de ofrecer un descuento, Berón recordó que hasta 2025 estuvo vigente una rebaja del 8 por ciento, equivalente a entre 3.000 y 4.000 pesos por factura. “Ese descuento no le cambiaba la vida a nadie, mientras que este tipo de premios, sí”, sostuvo.