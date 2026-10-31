Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 8:00 a. m. · 2 min de lectura

Pablo Peralta, Roberto Domínguez y Eduardo Oliver incorporaron el establecimiento La Carita a través de Nirihuau. La operación amplía a unas 30.000 hectáreas la superficie productiva de la firma, que también suma 10.000 vientres preñados.

Los empresarios que asumieron la operación local de Mercedes-Benz adquirieron el establecimiento La Carita, de 8.652 hectáreas, en La Pampa. La compra se concretó a través de Nirihuau, la cabaña y empresa ganadera integrada por Pablo Peralta, Roberto Domínguez y Eduardo Oliver. El monto de la operación no trascendió.

La Carita se encuentra a unos 30 kilómetros de Santa Rosa y es conocida entre los ciclistas pampeanos, ya que el recorrido hasta el establecimiento forma parte de una ruta tradicional. Los tres socios también integran Prestige Auto, que asumió la operación local de Mercedes-Benz y fabrica vehículos Sprinter en el país, y son propietarios de los concesionarios Forte Car.

Nirihuau amplía su superficie ganadera en La Pampa

La incorporación del campo forma parte de una estrategia de expansión que combina el crecimiento de la superficie productiva con el desarrollo del rodeo. Según informó la empresa, Nirihuau alcanza ahora unas 30.000 hectáreas y acompaña el aumento de su stock ganadero con 10.000 vientres preñados.

Creada hace 21 años, la firma tiene establecimientos rurales en Buenos Aires y La Pampa. Entre sus campos pampeanos están la estancia San Severino, de 12.560 hectáreas, ubicada en Perú, y La Juana, de 5.000 hectáreas, en General Acha. A esas propiedades se suma ahora La Carita.

Cría y genética Angus en campos de Buenos Aires y La Pampa

En la provincia de Buenos Aires, Nirihuau cuenta con establecimientos en General Viamonte, San Emilio y General Belgrano, entre otras localidades de la región pampeana. La distribución de los campos permite complementar distintos sistemas productivos, desde la cabaña hasta la cría y la recría, y aprovechar las características de cada establecimiento.

Otro eje de la actividad es el manejo regenerativo de los pastizales. La empresa busca mejorar la productividad de los campos naturales y la calidad del forraje disponible, con el propósito de favorecer una alimentación más equilibrada para los animales y contribuir al cuidado ambiental.

Mejoramiento genético y comercialización de reproductores

La actividad de Nirihuau está enfocada en el mejoramiento genético de la raza Angus negra y colorada. La firma selecciona animales adaptados al pastoreo directo, con características de rusticidad, fertilidad y bajo mantenimiento, capaces de transformar los recursos forrajeros en carne.

La producción se comercializa mediante remates anuales, donde se ofrecen toros puros de pedigree, puros controlados, vaquillonas con garantía de preñez y embriones. La empresa también destaca los premios obtenidos en la Expo Junín y su participación en muestras de la Asociación Argentina de Angus y en la Exposición Rural de Palermo.

Con la compra de La Carita, Nirihuau refuerza su presencia en territorio pampeano y avanza en su objetivo de ampliar la escala productiva y consolidar sus actividades de ganadería de cría y genética bovina.