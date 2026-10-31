Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 8:45 a. m. · 2 min de lectura

La 14.ª edición se realizará este fin de semana en el Jardín Botánico Provincial de Toay, con entrada gratuita. Habrá venta de plantas, patio gastronómico y música en vivo, además de recomendaciones para organizar el ingreso y cuidar el predio.

La 14.ª Expo Vivero vuelve este fin de semana al Jardín Botánico Provincial de Toay con la participación de 77 viveros. La propuesta incluirá venta de plantas, un patio gastronómico y espectáculos musicales, con entrada libre y gratuita.

El evento es organizado por el Gobierno provincial y la Municipalidad de Toay. El director general de Recursos Naturales, Carlos Bonnemezón, indicó que los preparativos se realizan desde hace dos meses y que la cantidad de viveros participantes se mantiene dentro de los valores habituales, que suelen ubicarse entre 70 y 80, además de los cinco viveros provinciales.

Horarios y música en la Expo Vivero de Toay

La actividad comenzará hoy al mediodía y se extenderá hasta las 20. El domingo, el predio abrirá a las 10 y cerrará a las 20. Durante ambas jornadas, desde las 15, habrá presentaciones de artistas y grupos locales.

La programación musical recorrerá distintos géneros, entre ellos rock, folclore, cumbia y jazz. Los visitantes también podrán recorrer los puestos, comprar plantas y disfrutar de la oferta gastronómica.

La convocatoria y el operativo de tránsito

La concurrencia registrada en ediciones anteriores da cuenta del crecimiento de la propuesta. El año pasado, pese a las condiciones climáticas desfavorables del sábado, ingresaron entre 8.000 y 9.000 personas durante esa jornada. El domingo asistieron entre 23.000 y 24.000 visitantes, con una fuerte concentración por la tarde.

Ante la posibilidad de demoras en los accesos y las salidas, Bonnemezón recomendó tener paciencia con el tránsito y el estacionamiento. La Municipalidad de Toay organizará la circulación vehicular y, debido a la cantidad de público, algunas personas podrían tener que dejar sus vehículos a cierta distancia y caminar hasta el ingreso. Habrá estacionamiento dentro del predio para personas con dificultades de movilidad.

Restricciones para cuidar el Jardín Botánico Provincial

En el predio no se permite el ingreso con mascotas ni pelotas de fútbol, y tampoco está permitido fumar. Las medidas buscan proteger el Jardín Botánico, que funciona como un museo a cielo abierto y alberga una amplia variedad de especies vegetales.

Una parte del espacio representa la flora característica del monte pampeano, mientras que otra reúne plantas de distintos continentes que requieren cuidados permanentes para adaptarse a las condiciones ambientales. La organización permitirá ingresar con reposeras, mesitas y equipos de mate, y habrá transporte público hasta las inmediaciones del predio.