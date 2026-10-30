La Policía inició una investigación preliminar tras una denuncia de madres de niños que asisten a un Centro de Desarrollo Infantil. Las acusaciones incluyen encierros, golpes y mordeduras, y aún no se confirmó la existencia de un video mencionado en la presentación.

La Policía de Miguel Riglos inició una investigación preliminar por una denuncia de presuntos malos tratos a niños que concurren a un Centro de Desarrollo Infantil de la localidad pampeana. La presentación fue realizada por una mujer de 40 años, madre de un niño de 3, con el acompañamiento de otras familias.

Las denunciantes señalaron que conocieron la posible existencia de un video en el que se observarían situaciones de maltrato por parte de personas a cargo del cuidado de los menores. Sin embargo, la existencia del material no pudo ser confirmada hasta el momento, según indicaron fuentes policiales.

La denuncia por presuntos maltratos en el Centro de Desarrollo Infantil

En la presentación también se incluyeron referencias de otras familias. Intervinieron la Secretaría de Desarrollo Social municipal y el Ministerio Público Fiscal. La causa está en una etapa inicial y las personas involucradas fueron notificadas.

Una de las denunciantes relató que un niño habría sufrido un episodio de pánico y debió ser atendido en un hospital. “Hubo un nene que terminó con un ataque de pánico en el hospital, porque tenía acciones que lo bloqueaban: se quedaba quieto, no reaccionaba”, expresó. Según su testimonio, luego de una evaluación, el niño habría contado que lo envolvían en una alfombra, le pegaban y lo escupían.

Qué relataron las familias sobre los niños

La mujer afirmó que, después de conocer el caso, madres y padres hablaron con sus hijos, algunos de entre 1 y 3 años. “Hay niños muy pequeños, de 1 a 3 años. Hay niños que no hablan, niños que se expresan por gestos, pero todos con lo mismo, diciendo que le pegaban, que los humillaban”, sostuvo.

De acuerdo con los relatos que la denunciante atribuyó a los niños, algunos habrían sido encerrados a oscuras en un cuarto, con sábanas en la cabeza, como parte de un supuesto juego. También mencionó presuntas agresiones físicas, como golpes y tirones del brazo.

La mujer sostuvo además que un niño contó que una maestra le habría mordido un dedo y pedido a otros compañeros que hicieran lo mismo, luego de una pelea por un juguete. “Todos los testimonios coinciden y las mamás estamos destrozadas, no podemos creer la atrocidad que hicieron estas personas”, afirmó.

La investigación busca determinar si existe un video

La denunciante dijo que circularían uno o más videos de las situaciones denunciadas, aunque afirmó que el material habría sido borrado. En la presentación ante la comisaría local se solicitó el secuestro de los celulares de las docentes señaladas, con el objetivo de que la Justicia investigue si allí puede encontrarse el registro.

La madre señaló que los hechos denunciados habrían ocurrido durante los últimos dos o tres meses. Por tratarse de menores de edad, se mantienen bajo reserva sus identidades y cualquier dato que permita reconocerlos. Las acusaciones son materia de investigación y no implican una determinación de responsabilidad.