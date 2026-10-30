Por Naty Piris 30 de octubre de 2026 a las 4:10 p. m. · 2 min de lectura

Allanamiento por drogas en Castex: una pareja volvió a quedar detenida tras un procedimiento en el barrio Evita

Tal como había adelantado Impacto Castex, el martes 27 de octubre se realizó un nuevo allanamiento en una vivienda del barrio Evita, casa número 7, donde una pareja fue nuevamente detenida en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Al momento del procedimiento, los moradores se encontraban en la vivienda. Se trata de una pareja que ya había sido investigada y detenida anteriormente por una causa vinculada a la misma problemática y que, posteriormente, había recuperado la libertad bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

En esta oportunidad, el operativo estuvo a cargo de personal del Grupo de Redes Urbanas, dependiente del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de La Pampa. El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Garantías de Santa Rosa, con intervención de la Unidad Fiscal Federal de la misma ciudad.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron distintos envoltorios con cocaína fraccionada para su distribución, con un peso total de 112 gramos. Además, encontraron 24 plantines de cannabis.

También fueron incautados cuatro teléfonos celulares, una balanza digital y una cuchilla que presentaban restos de cocaína, recortes de nailon de distintos tamaños, anotaciones y una tarjeta de memoria correspondiente a una cámara de seguridad. Asimismo, se secuestraron 161.000 pesos en efectivo.

En el marco de las actuaciones, el personal policial también identificó a una mujer en la vía pública, a quien le secuestraron un teléfono celular y un envoltorio con una pequeña cantidad de cocaína.

Tras el procedimiento y la comunicación con el auxiliar fiscal interviniente, se dispuso nuevamente la detención de los dos integrantes de la pareja, quienes se encontraban en el domicilio allanado. Ambos fueron trasladados a la ciudad de Santa Rosa y alojados en dependencias policiales, a disposición de la Justicia Federal.

De esta manera, la pareja volvió a quedar detenida en el marco de una investigación relacionada con hechos de características similares a los que ya habían motivado un procedimiento judicial anterior.

Las actuaciones continúan bajo la intervención de la Justicia Federal, a fin de avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.