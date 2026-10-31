La Asociación Pampeana de Escritorxs abrió en Santa Rosa el 40 Encuentro de las Letras Pampeanas, dedicado a Mapu, Literatura y Territorio. La ceremonia incluyó un reconocimiento a Raúl Celso D'Atri, escritor, periodista y militante de izquierda.

La Asociación Pampeana de Escritorxs (APE) inauguró la programación del 40 Encuentro de las Letras Pampeanas, que este año lleva como lema Mapu, Literatura y Territorio y continuará hoy en Santa Rosa. En la apertura, realizada en el Auditorio Juan Carlos Bustriazo Ortiz del Centro Municipal de Cultura, se homenajeó al escritor y periodista Raúl Celso D'Atri, uno de los hijos de Raúl Isidoro D'Atri, fundador de este diario.

El recuerdo de Raúl D'Atri en el Encuentro de las Letras Pampeanas

Luego de la bienvenida de Silvio Tejada, en representación de la APE, Natividad Ponce tomó la palabra para recordar a "Raulito". La escritora lo evocó como un comprometido militante de izquierda y leyó un fragmento del poema Patria de doce rejas, de Edgar Morisoli, inspirado en las puertas que Tita Alcaraz, compañera de vida del periodista, debía atravesar para visitarlo durante su detención en el penal de Rawson, en tiempos del terrorismo de Estado.

Ponce también compartió un texto que escribió en las horas posteriores a la muerte de D'Atri, ocurrida el 9 de julio de 2009, pero que nunca envió para su publicación. "Lo escribí para enviarlo a LA ARENA", recordó. Finalmente desistió después de leer otro escrito por Pinky Pumilla en memoria de "Raulito", publicado en una tribuna del lector de este diario.

Pablo D'Atri recordó a su padre y su vínculo con La Pampa

Después del homenaje, subió al escenario Pablo D'Atri, quien recordó al periodista, escritor y hombre de ideas, además de evocar su relación como padre e hijo. También habló de las discusiones políticas que mantenían cada vez que se encontraban: "Papá era marxista y yo peronista. Discutíamos mucho", expresó.

En sintonía con el lema del encuentro, Pablo D'Atri se refirió al territorio de su padre y mencionó dos lugares del oeste pampeano con los que lo vinculaba: Casa de Piedra y Algarrobo del Águila. "Era el lugar al que se iba a pensar, a caminar, a escribir", recordó.

Panel literario y actividades de la jornada en Santa Rosa

Tras el homenaje se realizó un panel sobre la temática del encuentro, con la participación de Aldo Parfeniuk, poeta, ensayista, crítico literario y docente universitario de Córdoba; Adrián Moyano, periodista, licenciado en Ciencias Políticas y escritor de Bariloche; y Viviana Ayilef, poeta mapuche, profesora, licenciada y magíster en Letras por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Más tarde, la actividad continuó con un encuentro poético en La Maroma Cantina.

La programación retomará hoy a las 10:30 en la Sala Margarita Monges, ubicada en V. Lordi 73. Allí se presentarán los trabajos elaborados para el 40 Encuentro de las Letras Pampeanas, con la participación de Sergio de Matteo, Adriana Maggio, Fernando Ojeda y María Virginia Nazer.