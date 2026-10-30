Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 7:17 p. m. · 2 min de lectura

El Ente Provincial del Río Colorado informó que los registros actuales no muestran indicios de una crecida extraordinaria. También detalló fallas operativas en El Sauzal y el Puente Dique Punto Unido, que están bajo atención técnica.

El Ente Provincial del Río Colorado (EPRC) buscó llevar tranquilidad a la comunidad de 25 de Mayo ante versiones sobre una posible crecida extraordinaria. Según el organismo, las evaluaciones técnicas disponibles no muestran señales de una situación de peligro excepcional vinculada con los caudales del río.

La entidad, que conduce el ingeniero Jorge Poletti, indicó que el Gobierno de La Pampa mantiene tareas de monitoreo, prevención y mantenimiento de la infraestructura hidráulica para anticipar cambios y responder ante eventuales contingencias.

Monitoreo del caudal del río Colorado

Poletti explicó que el EPRC realiza un seguimiento horario de los registros de la estación hidrométrica de Buta Ranquil y analiza las precipitaciones en distintos puntos de la cuenca. Esa información permite prever posibles variaciones del caudal y planificar las maniobras necesarias en el Puente Dique Punto Unido.

El organismo recordó que el agua tarda entre 20 y 36 horas en recorrer el tramo desde Buta Ranquil hasta el dique. Debido a las pérdidas naturales durante el trayecto, se estima que llega entre el 80 y el 90 por ciento del volumen medido en esa estación.

Fallas operativas en El Sauzal y Punto Unido

Ante las precipitaciones registradas en la región, el EPRC activó protocolos preventivos para reducir el ingreso de sedimentos a los sistemas de riego. Durante esas tareas detectó dos inconvenientes: uno en un canal de El Sauzal y otro en el Puente Dique Punto Unido.

En El Sauzal, la rotura de una compuerta en la toma libre provocó un desborde. El organismo señaló que el inconveniente está bajo atención técnica y que no representa un riesgo para la población. En Punto Unido, una falla en el sistema de izaje del puente grúa ocasionó un sobreembalse y se trabaja para normalizar su funcionamiento.

El EPRC afirmó que las intervenciones buscan fortalecer la seguridad y garantizar el funcionamiento adecuado de la infraestructura hidráulica.

Qué informó el EPRC sobre el fenómeno de El Niño

Respecto del fenómeno climático de El Niño, el ente sostuvo que la información técnica disponible no permite anticipar una situación extraordinaria de peligro. Agregó que los recientes aumentos de aportes hídricos y el arrastre de sedimentos podrían estar relacionados con tormentas intensas y localizadas registradas aguas arriba.

El organismo también informó que el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) difundirá en los próximos días el pronóstico nival y las estimaciones de caudales medios mensuales. Esos datos permitirán actualizar las previsiones y ajustar los protocolos operativos.

El EPRC ratificó que continuará con el monitoreo permanente del río, el mantenimiento de las instalaciones y la prevención de posibles contingencias. Además, aseguró que comunicará oportunamente cualquier novedad y las medidas preventivas que resulten necesarias.