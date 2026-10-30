Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 7:11 p. m. · 2 min de lectura

La cooperativa local habilitó dos perforaciones realizadas por la Administración Provincial del Agua en 2025. También proyecta sumar cisternas para ampliar la reserva durante los meses de mayor consumo.

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Jacinto Arauz (Cosopja) puso en funcionamiento dos nuevas perforaciones de agua potable ubicadas en el predio del Aeroclub local. Las obras se concretaron a partir de un acuerdo con la institución y se suman a otras dos perforaciones situadas en la quinta de prácticas del Instituto José Ingenieros.

Los pozos del Aeroclub fueron elegidos por su cercanía con la localidad. En ese predio se realizó una tercera perforación, cuya conexión todavía no fue finalizada.

Nuevas perforaciones de agua en Jacinto Arauz

Las tres perforaciones fueron realizadas en 2025 por la Administración Provincial del Agua (APA), luego de gestiones conjuntas de la Municipalidad de Jacinto Arauz y la cooperativa. El presidente de Cosopja, Eduardo Sliaga, destacó la participación del organismo provincial en el seguimiento de los pozos.

“Hecho de gran importancia, ya que es el mismo ente que realiza periódicos testeos de dichas perforaciones y forman parte de la información que ellos requieren y usan para tener en su base de datos a nivel provincial”

Las dos instalaciones habilitadas quedaron operativas con recursos de la cooperativa y en colaboración con el municipio. Sin embargo, todavía resta poner en marcha los nuevos sistemas de automatización.

El proyecto para ampliar la reserva de agua

La automatización se integrará a un plan para mejorar el control del agua que circula por la localidad. El sistema contempla también las cisternas y el abastecimiento con agua del acueducto del Río Colorado.

“las dos nuevas perforaciones quedaron operativas con recursos propios de la cooperativa y en colaboración conjunta al municipio, solo restan poner operativos los nuevos sistemas de automatización que junto a un plan integral a las cisternas de la localidad, donde se realiza también un llenado con agua del acueducto del Rio Colorado, sea más práctico el control del agua que circula por la localidad”

A largo plazo, el proyecto prevé aumentar la capacidad de almacenamiento y construir dos cisternas de 100.000 litros cada una. El objetivo es contar con una reserva mayor para sostener la distribución durante el verano, cuando crece la demanda.

Sliaga señaló que la ampliación de la red domiciliaria, impulsada por loteos en distintas manzanas, incrementó las necesidades de abastecimiento. La cooperativa comenzará a gestionar el financiamiento para las nuevas cisternas, una iniciativa que requiere una inversión importante.

“El plan a largo plazo y por etapas prevé agregar al menos más acopio de agua y agregar dos cisternas de 100.000 litros y generar una reserva mayor para asegurar la distribución del agua en épocas de verano, donde se requieren muchos más litros en una población que amplió bastante la red domiciliaria por loteos en varias manzanas. Este proyecto de más reserva, se va a empezar a gestionar para lograr el financiamiento, ya que requiere una inversión importante”