Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 6:45 p. m. · 2 min de lectura

La 14.ª edición se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Jardín Botánico Provincial de Toay, con entrada gratuita, expositores, música en vivo y propuestas gastronómicas. Estos son los horarios de los colectivos entre Santa Rosa y Toay.

La Expo Vivero 2026 se realizará el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre en el Jardín Botánico Provincial de Toay. La actividad, organizada por el Ministerio de la Producción y la Municipalidad de Toay, tendrá entrada libre y gratuita.

En la 14.ª edición participarán más de 70 referentes del sector, que exhibirán y venderán sus productos. También estarán presentes los cinco Viveros Forestales Provinciales con producción propia, junto con un patio gastronómico y espectáculos musicales para disfrutar en familia.

Horarios y artistas de la Expo Vivero en Toay

El sábado, la apertura será a las 12 y las actividades se extenderán hasta las 20. Durante la jornada actuarán Corazón Folklórico, Grupo de Jazz Santa Rosa, León Gamba y Abrime Marga.

El domingo, el predio abrirá de 10 a 20. La programación musical incluirá a Brian Anheliger, Uma Aquaroli, Ritual Persa y Joaquín Chiavarino.

Cómo llegar a la Expo Vivero en colectivo

Para facilitar el traslado, la organización informó los horarios del servicio de transporte público de pasajeros Transur, que conecta Santa Rosa y Toay. El sábado, los colectivos desde Santa Rosa hacia Toay circularán desde las 5:50, con frecuencias cada 40 minutos. El recorrido pasa por puntos como Villegas y Escalante, Planta de Gas y Puesto 1 Batallón.

Desde Toay hacia Santa Rosa, el servicio comenzará a las 6:30 y mantendrá la misma frecuencia durante la jornada, hasta la tarde y la noche.

El domingo, las salidas desde Santa Rosa hacia Toay están previstas desde las 7:10 y continuarán a las 8:30, 9:50, 11:10, 12:30, 13:50, 15:10 y 16:30, entre otros horarios sucesivos. En sentido contrario, habrá servicios desde las 7:50, 9:10, 10:30, 11:50, 13:10, 14:30, 15:50 y 16:30, además de conexiones continuas.

Recomendaciones para visitar el Jardín Botánico Provincial

Para preservar las riquezas naturales y paisajísticas del predio, se solicita respetar los senderos señalizados y las áreas habilitadas, y utilizar los cestos de residuos distribuidos en el lugar.

Además, no está permitido ingresar con mascotas ni fumar dentro del Jardín Botánico Provincial.