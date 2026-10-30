Un automóvil chocó contra un bolardo en el microcentro de Santa Rosa este viernes por la mañana. El hecho ocurrió en la esquina de las calles Avellaneda y 9 de Julio, en un horario de intenso movimiento.
El impacto sorprendió a peatones y conductores que circulaban por la zona. Según la información disponible, no hubo personas heridas y el vehículo involucrado no sufrió daños materiales de consideración.
Otro choque contra un bolardo en el centro de Santa Rosa
El episodio se suma a una serie de incidentes similares registrados desde la realización de las obras de remodelación del centro capitalino. La reiteración de estos choques volvió a poner el foco en los bolardos instalados para delimitar sectores del área urbana y en las conductas de tránsito.