Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 6:45 p. m. · 1 min de lectura

El incidente ocurrió este viernes por la mañana en la esquina de Avellaneda y 9 de Julio. No hubo personas heridas ni daños materiales de consideración.

Un automóvil chocó contra un bolardo en el microcentro de Santa Rosa este viernes por la mañana. El hecho ocurrió en la esquina de las calles Avellaneda y 9 de Julio, en un horario de intenso movimiento.

El impacto sorprendió a peatones y conductores que circulaban por la zona. Según la información disponible, no hubo personas heridas y el vehículo involucrado no sufrió daños materiales de consideración.

Otro choque contra un bolardo en el centro de Santa Rosa

El episodio se suma a una serie de incidentes similares registrados desde la realización de las obras de remodelación del centro capitalino. La reiteración de estos choques volvió a poner el foco en los bolardos instalados para delimitar sectores del área urbana y en las conductas de tránsito.