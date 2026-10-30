Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 6:45 p. m. · 3 min de lectura

La ciudad celebrará su 121 aniversario durante noviembre con actividades deportivas, culturales y recreativas. El evento central será el 15, con más de 300 artistas, feria, propuestas gastronómicas y un operativo de seguridad con 95 personas.

La intendenta Fernanda Alonso presentó una nueva edición del Festival Pico Cumple, que celebrará el 121 aniversario de General Pico con propuestas culturales, deportivas y recreativas durante noviembre. Del anuncio participaron instituciones, deportistas, artistas, hacedores culturales, comerciantes y vecinos.

La agenda busca poner en valor la identidad local y tendrá como jornada central el domingo 15 de noviembre, con una programación artística que reunirá a más de 300 artistas. También habrá actividades oficiales, una carrera aniversario y un desfile con instituciones de la ciudad.

Carrera aniversario y actos oficiales en General Pico

Las actividades comenzarán el 7 de noviembre con la tradicional carrera aniversario, que marcará el cierre de Kilómetro y Pico. Organizada junto con agrupaciones de running piquenses, ofrecerá recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros. La largada será a las 20:30 desde la Explanada municipal. Las inscripciones están disponibles en maraton.picoesdeporte.com.ar.

El 11 de noviembre se realizarán los actos oficiales: a las 9:00, la conmemoración del 59 aniversario del Museo Regional Maracó; a las 10:30, el acto oficial en la Plaza Pico; y a las 20:00, un desfile con más de 30 instituciones en la Explanada municipal.

Más de 300 artistas en el Festival Pico Cumple

El 15 de noviembre, el escenario Heraldo Hernández recibirá por primera vez a 15 bandas locales junto con la Orquesta Sinfónica de General Pico. La propuesta combinará tradición pampeana con referentes de la música argentina.

También participarán la Orquesta Típica Maracó, el Coro Polifónico, el Coro Infantil y Juvenil, el Ensamble de las Infancias y los conjuntos de danzas de tango y folklore. La iniciativa apunta a reunir a músicos locales y ofrecer una experiencia artística para el público.

La jornada incluirá un patio gastronómico integrado por siete instituciones y diez food trucks, además de una feria de emprendedores y artesanos con más de 150 expositores. Según se informó, el festival busca generar oportunidades para los sectores comercial y productivo, fortalecer la participación institucional y dinamizar la economía local.

Grilla artística del domingo 15 de noviembre

La programación comenzará a las 19:00 con el Ensamble de las Infancias, que presentará un homenaje a María Elena Walsh. A las 19:50 actuarán la Orquesta Típica Maracó y el Elenco de Danza Tango.

A las 20:20 será el turno de la primera parte del Elenco de Danzas Folklóricas, con Cuacualo, el loco bohemio. A las 20:40, la Orquesta Sinfónica de General Pico interpretará la primera parte de Bardino y Mercedes Sosa Sinfónico.

La segunda parte del Elenco de Danzas Folklóricas, con La señorita Videla, está prevista para las 22:00. A las 22:15 se presentará el Interelenco de Danzas con El día que me quieras, y a las 22:35 llegará la tercera parte del elenco folklórico, titulada Heraldo Hernández, el poeta del pueblo.

El cierre será a las 22:50, con la segunda parte de la presentación de la Orquesta Sinfónica: Charly García y Cerati Sinfónico.

Operativo de seguridad y declaraciones de Fernanda Alonso

Para el 15 de noviembre se organizó un dispositivo de prevención y seguridad integrado por 95 personas. Participarán la Policía de La Pampa, Bomberos Voluntarios, seguridad privada, personal de Salud, Defensa Civil e inspectores de Tránsito.

Alonso sostuvo que la ciudad tendrá motivos para celebrar sus 121 años y destacó el trabajo de la comunidad. “Estos 121 años nos va a encontrar distintos, con un contexto diferente pero amerita, como siempre, celebrar”, expresó. También señaló que la agenda busca reconocer a deportistas, artistas, realizadores y a quienes forman parte de la vida local.

La intendenta afirmó que el festival se desarrollará durante noviembre con actividades para poner en valor la identidad piquense. “Queremos que Pico cumpla y cumpla distinto, con su gente. Y para ello, planificamos una agenda que ponga en valor todo lo que somos y quiénes somos”, dijo.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza, destacó el talento artístico, el nivel deportivo y la actividad institucional y comercial de General Pico. La propuesta, indicó, busca que los habitantes de la ciudad sean protagonistas y contribuir al movimiento de la economía local.