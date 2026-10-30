Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 6:45 p. m. · 1 min de lectura

El choque ocurrió alrededor de las 13 en el cruce de las calles 2 y 7. La joven que conducía la moto se fracturó una muñeca y fue trasladada al hospital Centeno; la automovilista recibió asistencia por una crisis nerviosa.

Una joven motociclista sufrió la fractura de una muñeca tras chocar con un automóvil este viernes al mediodía en General Pico. El siniestro ocurrió cerca de las 13 en la intersección de las calles 2 y 7, un cruce donde, según vecinos, se registran accidentes con frecuencia.

En el hecho participaron una motocicleta de 110 cc y un Fiat Cronos. De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, la moto avanzaba por la calle 2 de sur a norte, mientras que el automóvil circulaba por la calle 7 de este a oeste.

Cómo fue el choque en las calles 2 y 7

La colisión se produjo cuando el Fiat Cronos ya había cruzado la mitad de la calzada. La motocicleta impactó contra el paragolpes y la rueda trasera del auto, y la fuerza del golpe provocó daños importantes en ambos vehículos.

La cubierta trasera del automóvil quedó destruida. La llanta y el neumático delantero de la moto también sufrieron severos daños.

Una motociclista fue trasladada al hospital Centeno

Tras la caída, la conductora de la moto sufrió una fractura en una de sus muñecas. Profesionales del Servicio de Emergencias Médicas la asistieron en el lugar y la trasladaron al hospital Centeno para una evaluación.

La mujer que conducía el Fiat Cronos recibió contención médica por una crisis nerviosa luego del choque.

Operativo y reclamos por la seguridad vial en General Pico

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera, personal del Comando Radioeléctrico, peritos de la División de Siniestros Viales y el equipo del SEM.

El siniestro volvió a poner en foco la preocupación de los vecinos por la peligrosidad del cruce y la reiteración de accidentes en esa zona de General Pico. Los residentes renovaron sus reclamos por la seguridad vial en la arteria.