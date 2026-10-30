El Mercado Municipal abrirá este sábado con ofertas en distintos rubros y dos combos de frutas y verduras a $29.900. Entre los productos disponibles habrá un maple de 30 huevos blancos a $4.900 y queso cremoso La Famiglia a $7.900 el kilo.
Ofertas en pescados, pollo, carne vacuna y cerdo
En el sector de pescadería se ofrecerán hamburguesas de merluza sin TACC a $12.000 el kilo, lisa para parrilla a $14.000 el kilo y pejerrey sin espinas a $15.000 el kilo.
Para quienes buscan pollo, habrá una promoción de 5 kilos de pata muslo por $20.000 y otra que incluye 3 kilos de pata muslo más 2 kilos de milanesas por $25.000. En carne vacuna, la aguja con hueso costará $8.990 el kilo y la paleta con hueso, $9.990.
Precios de cerdo y promociones de carnes
En el rubro de cerdo, la bondiola se venderá a $10.900 el kilo y la banderita, a $4.900 el kilo.
Qué incluyen los combos de frutas y verduras
El Combo 1, de frutas y verduras, costará $29.900 e incluirá 2 kilos de papa, 2 kilos de cebolla, 1 kilo de batata, 1 kilo de zanahoria, 1 morrón verde, 1 atado de acelga, 2 kilos de banana, 2 kilos de manzana, 2 kilos de naranja, 2 limones y 2 kilos de mandarina.
El Combo 2, compuesto por verduras, también tendrá un precio de $29.900. Contendrá 2 kilos de papa, 1 kilo de cebolla, 1 kilo de zanahoria, 1 kilo de tomate redondo, 1 kilo de lechuga repollada, 1 kilo de zapallito, 1 brócoli, 1 atado de acelga, 1 ajo, 1 morrón verde, 1 kilo de remolacha, 1 choclo y 1 kilo de berenjena.