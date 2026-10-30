Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 6:45 p. m. · 2 min de lectura

Una delegación provincial participó de la Agenda Ambiental Latinoamericana 2026, donde expuso sobre federalismo, justicia ambiental y gestión ante eventos climáticos extremos. El encuentro reunió a autoridades y especialistas de distintos países y provincias.

La Pampa participó en La Plata de la Agenda Ambiental Latinoamericana 2026, un encuentro que reunió a referentes, autoridades y especialistas de la región para debatir los desafíos de la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el Sur Global. También estuvieron representadas Chile, Ecuador, Uruguay, México y Brasil, además de las provincias de Buenos Aires y Formosa.

La jornada fue organizada por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires junto al Instituto Cultural, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones y organismos internacionales.

La postura de La Pampa sobre ambiente y federalismo

La delegación pampeana estuvo encabezada por la secretaria de Ambiente y Cambio Climático y vicepresidenta de COFEMA, Vanina Basso. La acompañaron la subsecretaria de Ambiente, Mónica Alvarez Redondo; el director de Conservación de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, Martín Zunino; y Jorgelina Wals, a cargo del área de Educación Ambiental.

En representación del Gobierno provincial, Basso expuso en distintos paneles bajo la consigna "Ambiente y federalismo, una agenda inseparable", frente al escenario de desfinanciación y repliegue de las políticas públicas nacionales.

Propuestas para fortalecer la gestión ambiental regional

Durante su presentación en el Auditorio Yolanda Ortiz, Basso advirtió sobre la falta de planificación federal y los embates normativos orientados a flexibilizar los estándares de protección. Sostuvo que el federalismo ambiental no es una fórmula vacía, sino un mandato constitucional que requiere blindaje institucional, cooperación regional y gobernanza efectiva.

La secretaria propuso cuatro acuerdos urgentes entre las provincias: desarrollar corredores y bloques regionales de gestión; integrar los sistemas de información y monitoreo; estandarizar rigurosamente los criterios de Evaluación de Impacto Ambiental para evitar "fugas" regulatorias; y unificar una estrategia de financiamiento internacional.

Justicia ambiental frente a eventos climáticos extremos

En el Auditorio Estela Barnes de Carlotto, Basso analizó cómo los fenómenos climáticos extremos profundizan brechas sociales históricas, en el contexto de El Niño y de una Latinoamérica desigual y vulnerable. Frente a la lógica del mercado y el abandono estatal, defendió una respuesta pública basada en la justicia ambiental, para que las comunidades más vulnerables no soporten los mayores costos de las catástrofes.

En ese marco, destacó la creación de la Unidad de Gestión ante Contingencias Hidrometeorológicas y la inversión provincial directa en prevención y resiliencia territorial.

Biodiversidad y conservación en la agenda pampeana

Los equipos técnicos de la Secretaría de Ambiente también participaron de las mesas de trabajo. Alvarez Redondo abordó las políticas públicas de biodiversidad y conservación, y puso en relieve las estrategias provinciales de gestión territorial y articulación entre instituciones.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentran la creación de reservas naturales urbanas y el trabajo de la mesa provincial de aves y tendidos eléctricos.