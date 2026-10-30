Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 4:45 p. m. · 3 min de lectura

La apertura de sobres se realizará este viernes en Santa Rosa para definir qué firmas competirán por la explotación del principal yacimiento petrolero de La Pampa. La futura concesión tendrá una duración de 25 años y la adjudicación está prevista para febrero de 2027.

La licitación para explotar El Medanito, el principal yacimiento petrolero de La Pampa, llegará este viernes a una instancia clave: a las 12 se abrirán los sobres en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, en Santa Rosa. El acto permitirá conocer qué empresas presentaron ofertas para hacerse cargo del área durante los próximos 25 años.

Siete compañías compraron el Data Room, que reúne información técnica y productiva del yacimiento para evaluar sus condiciones y preparar una propuesta. Esa cantidad, sin embargo, no implica que todas vayan a competir en la licitación.

Las empresas interesadas en la concesión de El Medanito

Las firmas que adquirieron la documentación son Petromix S.A., Ribeiro SRL, Roch S.A., Azruge S.A., Petrolera Santa María SAU, Brest Energy S.A. y Capex S.A. El gobernador Sergio Ziliotto había confirmado el interés de las siete empresas, aunque evitó anticipar cuántas presentarán ofertas.

“Es la economía la que definirá si hay oferta o no hay oferta, el grado de las ofertas y los niveles de inversión, los niveles de regalías y el bono de ingreso al área”, señaló Ziliotto.

El mandatario también planteó que las compañías evalúan las condiciones económicas antes de tomar una decisión. “Uno puede hacer el mejor pliego desde el punto de vista de lo práctico, pero cuando uno lo lleva a la realidad, claramente es la economía, es el mercado, el que define las posiciones de cada empresa. Nadie viene a perder dinero”, sostuvo.

Regalías, inversiones y condiciones de la licitación

La nueva convocatoria busca adjudicar la explotación de El Medanito luego de que el primer llamado quedara desierto en febrero de este año. El pliego establece una regalía base del 15%, con una variable que las empresas podrán proponer y que permitiría reducir ese porcentaje hasta cinco puntos.

También fija un bono de ingreso de 25 millones de dólares, que podrá abonarse en tres cuotas semestrales. La empresa adjudicataria tendrá una participación del 80% en el área, mientras que Pampetrol, la petrolera estatal pampeana, conservará el 20%. El esquema incluye compromisos de inversión y mayores exigencias ambientales.

La situación ambiental y el posible rol de Petromix

Uno de los puntos bajo atención es la eventual participación de Petromix S.A., firma vinculada a Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), anterior concesionaria de El Medanito. La relación entre ambas empresas abre interrogantes sobre los requisitos ambientales previstos por la legislación provincial.

PCR dejó pasivos ambientales en el área y no cuenta con el certificado de Libre Deuda Ambiental exigido por la Ley Provincial 2675 para acceder a nuevas concesiones hidrocarburíferas. Un relevamiento de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático identificó 146 pozos abandonados y estimó en más de 22 millones de dólares el costo de remediación.

Durante la evaluación de las propuestas se deberá determinar si el vínculo societario entre PCR y Petromix puede impedir la participación de esta última. El tema podría generar planteos en el proceso de análisis de las ofertas.

Entre las demás interesadas está Ribeiro SRL, que opera actualmente el área junto con Pampetrol durante el período de transición, tras la salida de PCR. La empresa buscará ahora quedarse con la concesión definitiva.

El peso de El Medanito para la producción de La Pampa

El yacimiento aporta aproximadamente el 34% de la producción petrolera de La Pampa y es uno de los principales activos hidrocarburíferos de la provincia.

En los días previos a la apertura de sobres, integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento y Control de la Transición del Área El Medanito recorrieron las instalaciones. La visita incluyó la base operativa de Ribeiro, distintas locaciones del yacimiento y las plantas de tratamiento de fluidos.

La comisión, presidida por la diputada Gisela Cuadrado (UCR) e integrada también por Noelia Sosa (Frejupa) y Lucas Lazaric (PRO-MID), se enfocó en el sostenimiento de la producción, el mantenimiento de la infraestructura, la preservación de los puestos de trabajo y el cumplimiento de las obligaciones de remediación ambiental.

La apertura marcará un nuevo capítulo de un proceso atravesado por discusiones políticas, legislativas y económicas. Luego comenzará la evaluación de las propuestas para definir quién explotará el área a partir de febrero de 2027.