Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 4:45 p. m. · 2 min de lectura

El ITES abrirá sus puertas el 6 de noviembre para presentar y vender los emprendimientos de estudiantes de sexto año. La feria se realizará de 10 a 14 en Balcarce 476, con entrada abierta a la comunidad.

El Instituto Toay de Enseñanza Secundaria (ITES) realizará el 6 de noviembre una nueva edición de EmprendITES, la feria en la que estudiantes de sexto año exhibirán y comercializarán productos desarrollados durante el ciclo lectivo. La actividad será de 10 a 14, en la sede de Balcarce 476, y estará abierta al público.

Los proyectos se trabajan en la materia Proyectos de Emprendimiento Socioproductivo. A lo largo del año, los alumnos investigan necesidades, diseñan productos, organizan su elaboración y preparan sus propios emprendimientos, con participación en las distintas etapas de una experiencia comercial.

Qué productos se podrán encontrar en EmprendITES

La edición 2026 reunirá propuestas variadas, entre ellas difusores y aromatizadores, cosmética natural, flores y objetos decorativos hechos a mano, bolsos funcionales, alfombras confeccionadas con cueros reciclados, macetas elaboradas con cajones reutilizados y sistemas de riego por goteo.

También habrá productos de madera, compost artesanal y un juego didáctico para conocer la provincia, entre otros artículos realizados por los estudiantes.

Emprendimientos con reutilización y cuidado ambiental

Algunas iniciativas incorporan la recuperación de materiales y el cuidado del ambiente. Ecomacetas transforma cajones de madera en macetas; Raíces de Campo reutiliza cueros para confeccionar alfombras, y Vitalize produce compost a partir de residuos orgánicos.

La feria cuenta con más de dos décadas de historia en el ITES. Comenzó como la Feria de Empresas y, tras la interrupción durante la pandemia, retomó su actividad con un formato renovado. El nombre EmprendITES fue adoptado oficialmente en 2023.

Una experiencia educativa abierta a la comunidad

Además de exponer y vender sus productos, los estudiantes ponen en práctica conocimientos, toman decisiones, trabajan en equipo, resuelven dificultades y aprenden a comunicar sus propuestas. Alumnos de otros años también colaboran en tareas como el diseño de envases, la publicidad y la presentación de los artículos.

Con esta nueva edición, el ITES invita a los vecinos a conocer el trabajo realizado durante el año y los proyectos que convierten las ideas de los estudiantes en propuestas concretas.