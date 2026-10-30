El juez de Ejecución Penal Edgardo Mauricio Trombicki dispuso un nuevo cómputo de pena para Pablo Daniel O’Lery, condenado a prisión perpetua y declarado reincidente. La resolución fijó 35 años de encierro como plazo para que pueda solicitar libertad condicional.

Un fallo del juez de Ejecución Penal de Santa Rosa, Edgardo Mauricio Trombicki, abrió la posibilidad de que Pablo Daniel O’Lery, condenado a prisión perpetua y declarado reincidente, pueda solicitar libertad condicional tras cumplir 35 años de encierro.

El magistrado resolvió que la primera parte del artículo 14 del Código Penal no se aplique al caso concreto y declaró inconstitucional su segunda parte. Además, rechazó declarar inconstitucional en abstracto el primer tramo de esa norma y ordenó realizar un nuevo cómputo de pena, tomando como referencia el plazo previsto en el artículo 13 del Código Penal.

El alcance del fallo sobre la libertad condicional

La resolución no concede la libertad condicional, sino que establece que O’Lery podrá evaluar una eventual solicitud una vez cumplidos los 35 años de prisión. El artículo 14 del Código Penal, en su redacción aplicable, excluye de ese beneficio a las personas reincidentes y a quienes recibieron determinadas condenas.

En relación con la reincidencia, Trombicki sostuvo que la prohibición puede conservar validez general, pero que aplicarla de manera estricta a este caso resultaría desproporcionado. Por eso, dispuso su inaplicabilidad para O’Lery, sin invalidar en abstracto esa parte de la norma.

Los argumentos sobre resocialización y progresividad

El juez también declaró inconstitucional la segunda parte del artículo 14. Consideró que una prohibición absoluta de acceder a la libertad condicional vulnera principios constitucionales, entre ellos la resocialización de la pena y la progresividad del régimen penitenciario, al impedir cualquier horizonte de reinserción social con independencia de la conducta y evolución de la persona detenida.

La decisión tiene relevancia en La Pampa porque, hasta ahora, no se registraban antecedentes de inconstitucionalidad o inaplicabilidad de esa norma en los tribunales provinciales. La resolución también se inscribe en un debate jurídico sobre los límites de las penas perpetuas y la posibilidad de acceder a mecanismos de egreso.

El homicidio por el que fueron condenados O’Lery y Martínez

O’Lery fue condenado por un homicidio criminis causa en concurso real con tentativa de robo calificado. El hecho ocurrió el 31 de octubre de 2018, cuando una mujer de 86 años fue atacada en su departamento de la calle Garibaldi, en Santa Rosa.

Según la reconstrucción del caso, Melody Martínez se presentó con el pretexto de una entrevista para un trabajo de limpieza y logró que la víctima la dejara entrar. Luego facilitó el ingreso de O’Lery y ambos golpearon a la mujer con una barreta de hierro. Una familiar la encontró dos días después y la víctima murió el 21 de noviembre.

El expediente de Martínez, coautora del hecho, también aborda la constitucionalidad del primer supuesto del artículo 14 y se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo de Trombicki plantea así un antecedente inédito en la provincia y suma un nuevo capítulo a la discusión sobre las penas perpetuas sin acceso a salidas alternativas.