Azruge, Capex y Ribeiro buscan obtener la concesión hidrocarburífera por 25 años. La nueva licitación se abrió luego de que el primer llamado quedara desierto en febrero.

Azruge S.A., Capex S.A. y Ribeiro SRL presentaron propuestas para obtener la concesión del área hidrocarburífera El Medanito por 25 años. Las ofertas se recibieron durante la apertura de sobres realizada este viernes al mediodía en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.

Participaron del acto el secretario de Energía, Matías Toso; el intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve; la diputada Noelia Sosa (Frejupa) y el diputado Enrique Juan (PRO). También estuvieron la presidenta de Pampetrol, María de los Ángeles Roveda, y la asesora letrada del Gobierno provincial, Griselda Ostertag. La apertura fue asistida por el escribano general, Martín Elall.

Quiénes presentaron ofertas por El Medanito

La primera propuesta abierta correspondió a Azruge S.A., empresa constituida en 2023 por los hermanos Santiago y Hernán Egurza, vinculada a Puerto Madryn. La firma es adjudicataria del área Cañadón Vasco, en la provincia de Santa Cruz.

La segunda oferta fue presentada por Capex S.A., compañía creada en 1988 que se dedica a la exploración y explotación de hidrocarburos y a la generación de energía eléctrica. Está controlada en un 74,8% por Compañías Asociadas Petroleras S.A. (CAPSA) y opera áreas en Neuquén, Río Negro y Chubut. El año pasado obtuvo un permiso para explorar Cinco Saltos Norte, en Río Negro, con un objetivo no convencional sobre Vaca Muerta.

La tercera propuesta pertenece a Ribeiro SRL, con sede en 25 de Mayo. La empresa opera actualmente El Medanito y continuará a cargo hasta el 19 de febrero de 2027, cuando finalice el período de transición. Con su oferta, busca obtener la concesión definitiva.

Cómo se analizarán las propuestas económicas y técnicas

Las tres empresas presentaron dos sobres. El sobre A contiene información sobre las firmas y los requisitos formales de la licitación; el sobre B incluye la oferta económica, el bono de ingreso y el plan de trabajo, entre otros elementos. Además, cada propuesta cuenta con una copia digital.

Una copia de las ofertas quedará bajo resguardo de la Escribanía General y la otra será analizada para evaluar tanto los aspectos formales como los operativos, antes de una posible adjudicación. Durante la apertura, representantes de Capex cuestionaron que Azruge incluyera en el sobre B una "oferta económica alternativa", al considerar que esa opción no estaba contemplada en el pliego. Toso señaló que la situación se definirá durante el análisis de las propuestas.

Las condiciones de la licitación por 25 años

La convocatoria busca adjudicar la explotación de El Medanito por un período de 25 años, después de que el primer llamado quedara desierto en febrero de este año.

El pliego fija una regalía base del 15% y permite que las empresas propongan una variable que podría reducir ese porcentaje hasta cinco puntos. También establece un bono de ingreso de 25 millones de dólares, con la opción de pagarlo en tres cuotas semestrales.

La futura adjudicataria tendrá una participación del 80% del área, mientras que Pampetrol, la petrolera estatal pampeana, conservará el 20%. El esquema contempla compromisos de inversión y mayores exigencias relacionadas con el cuidado ambiental.