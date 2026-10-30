El máximo tribunal de la Nación desestimó el recurso presentado por Oscar Hugo Martínez y dejó firme la condena a dos meses de inhabilitación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La situación institucional en la Comisión de Fomento de Loventuel sufrirá un temblor en las próximas horas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) desestimó el recurso de apelación presentado por el presidente comunal, Oscar Hugo Martínez, y dejó firme la condena en su contra por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La resolución del máximo tribunal del país ratifica la pena fijada por la Justicia provincial, que impone a Martínez el pago de una multa de 5.000 pesos y una inhabilitación de dos meses para el ejercicio de cargos públicos. De este modo, una vez notificado oficialmente, el jefe comunal deberá apartarse de la conducción de la localidad durante ese período, aunque quedará habilitado para retomar sus funciones una vez cumplida la sanción.

La trama con futbolistas

El expediente judicial se remonta a 2016, cuando Martínez gestionó un préstamo de 2.600.000 pesos destinado a obras en el salón de usos múltiples de Loventuel. Tal como dio a conocer El Diario en su momento, el dinero fue aportado por futbolistas profesionales a través de la intermediación de Sebastián Daniel Borrás Cedrún, un representante de jugadores vinculado al jefe comunal por razones familiares. En la denuncia original, presentada en 2019, figuraban futbolistas como Jonathan Fabbro, Nicolás Gianni, Carlos Marinelli, Diego Ceballos y Cristian Menéndez.

Como garantía de la operación, Martínez libró un cheque del Banco de La Pampa por la suma mencionada a nombre de la Comisión de Fomento, con fecha de cobro para junio de 2018. Al momento de la presentación, el cartón fue rebotado por un defecto formal en la firma de la exsecretaria tesorera Viviana Echeveste, quien ya no ejercía el cargo.

Aunque el préstamo fue finalmente cancelado y el tribunal no acreditó un perjuicio económico concreto para el erario público, la Justicia determinó que el delito se consumó al emitir el valor sin la autorización previa del Poder Ejecutivo provincial que exige la Ley 1597 de Comisiones de Fomento.

Otro antecedente grave

En primera instancia, Martínez había sido absuelto. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) revocó ese fallo y lo declaró culpable, decisión que luego fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa (STJ). El dictamen del 29 de octubre de la Corte Suprema rechazó la Queja sin ingresar al análisis del fondo, agotando de este modo la vía recursiva y dejando el fallo en ejecutoriedad.

Este tropiezo judicial no es el único que acorrala al jefe comunal de Loventuel. Martínez registra otro antecedente de gravedad: en diciembre de 2021, la Audiencia de Juicio de General Pico lo condenó a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua por peculado y uso de documento privado falso, tras comprobarse la utilización de 140 facturas apócrifas por un monto superior a los 5,5 millones de pesos a partir de una denuncia del Tribunal de Cuentas. Esta causa, también ratificada por el STJ pampeano, se encuentra actualmente a la espera de una definición en la propia Corte Suprema de la Nación.