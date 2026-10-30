Ante la demora del servicio de emergencias médicas y la urgencia del caso, los efectivos de la Seccional Séptima estabilizaron al lactante que no podía respirar y lo trasladaron de inmediato a la posta sanitaria del barrio. El pequeño fue dado de alta poco después en perfecto estado de salud.

Una rápida e impecable intervención policial evitó una tragedia en la noche del jueves en el barrio Reconversión de la capital pampeana. Efectivos de la Seccional Séptima le salvaron la vida a un bebé de apenas cuatro meses de edad que se encontraba descompensado tras sufrir una grave obstrucción en las vías respiratorias.

De acuerdo a lo que pudo saber El Diario, el episodio se desencadenó minutos después de las 20:00 horas, cuando el Centro de Control de Operaciones (CeCom) alertó a la dependencia policial sobre una situación de extrema urgencia en una vivienda ubicada sobre la calle Alfredo Bravo, entre Gaich y Corona Martínez.

Al llegar al lugar a las 20:08, los uniformados constataron que el lactante se encontraba en estado crítico y sin poder respirar. Sin perder un segundo, el personal policial dio inicio a las maniobras de primeros auxilios y desobstrucción de la vía aérea en el pequeño.

Dado el cuadro de emergencia y al observar que la ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) demoraba en arribar, los efectivos tomaron la determinación ejecutiva de no esperar más: cargaron al bebé y a su madre en el patrullero y los trasladaron de urgencia a la Posta Sanitaria del barrio Reconversión, ubicada a pocas cuadras del domicilio.

En el centro de salud de la barriada, el equipo médico completó la asistencia y logró la total estabilización del pequeño. Tras corroborar su evolución favorable y constatar que se encontraba fuera de peligro y con buen estado general de salud, los profesionales médicos le otorgaron el alta a las pocas horas para tranquilidad de su familia.