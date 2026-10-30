Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 9:50 a. m. · 2 min de lectura

El Comité local conmemorará los 43 años del triunfo de Raúl Alfonsín con un acto que también abrirá el debate sobre la candidatura a gobernador. Ramiro Passo respaldó a Martín Berhongaray y planteó la necesidad de construir una propuesta provincial.

La Unión Cívica Radical (UCR) de General Pico realizará este jueves 30 de octubre un acto por los 43 años del triunfo electoral de Raúl Alfonsín. La conmemoración también funcionará como un primer movimiento en la discusión opositora de cara a las elecciones de 2027 y a la definición de quién encabezará un frente para disputar la gobernación al justicialismo.

La actividad comenzará a las 20:30 frente a la sede partidaria, ubicada en la calle 30, entre 15 y 17. La organización demandó varias semanas y apunta a reunir a referentes de otras localidades. También podrían participar dirigentes de otras fuerzas políticas.

La UCR de General Pico y la candidatura a gobernador

El presidente del Comité piquense, Ramiro Passo, sostuvo que la fecha invita a recuperar el sentido político del triunfo de 1983 y a debatir el futuro de la provincia. “Alfonsín no ganó una elección hablando del pasado. Ganó proponiendo una Argentina hacia adelante. Cuarenta y tres años después, los radicales tenemos nuevamente la responsabilidad de preguntarnos qué provincia queremos construir y qué podemos ofrecerles a los pampeanos”, expresó.

Passo ratificó la voluntad del radicalismo de integrar un frente opositor y respaldó la postulación de Martín Berhongaray para liderarlo. A la vez, marcó diferencias con el precandidato Adrián Ravier, a quien identificó con el Gobierno nacional.

La propuesta provincial, más allá de las candidaturas

El dirigente consideró que Berhongaray reúne condiciones electorales para encabezar una eventual coalición y afirmó que distintas mediciones lo ubican entre los dirigentes con mayor potencial en La Pampa.

Sin embargo, planteó que el debate no debe quedar reducido a las candidaturas y los acuerdos partidarios. También señaló la importancia de elaborar una propuesta que responda a las dificultades económicas cotidianas de las familias pampeanas.

Entre los desafíos de la oposición, Passo mencionó la necesidad de vincular la estabilidad económica con oportunidades de desarrollo, producción y empleo. Además, destacó la presencia territorial de la UCR, sus intendentes y sus equipos técnicos como herramientas para construir una alternativa de gobierno provincial.