Por Ikpactocastex 30 de octubre de 2026 a las 2:31 a. m. · Actualizada 30 de octubre de 2026 a las 9:25 a. m. · 5 min de lectura

La intendenta de Santa Isabel, María Elisabet Cabral, confirmó que el dinero de la cuenta municipal destinada al pago de salarios fue sustraído a través de dos transferencias desde el Banco de La Pampa.

"El dinero fue sustraído a través de dos transferencias de la cuenta en el Banco de La Pampa", sostuvo la jefa comunal al dar cuenta del hecho, ocurrido el lunes alrededor de las 11 de la mañana.

El relato que consta en la denuncia policial reconstruye los minutos previos al desfalco. La tesorera municipal ingresó al sistema de banca electrónica Pampa Digital y, al acceder, apareció un mensaje que indicaba que la plataforma se encontraba en proceso de actualización. Después, la página le solicitó el token de seguridad. Lo ingresó y la sesión se cerró de manera inesperada. Cuando intentó volver a entrar, descubrió el faltante.

Fue entonces cuando la intendenta y la responsable de Tesorería se dirigieron de inmediato a la sucursal local del Banco de La Pampa, donde constataron las dos transferencias hacia cuentas de terceros.

"Se procedió al bloqueo de las cuentas y se radicó la correspondiente denuncia policial", manifestó Cabral respecto de las primeras medidas adoptadas.

La presentación quedó asentada en la Comisaría de Santa Isabel, dependiente de la Unidad Regional IV de la Policía de La Pampa, el mismo lunes a las 12:55.

## Los sueldos, en pausa

El golpe no fue contra una caja menor: los fondos sustraídos pertenecían a la cuenta que el municipio utiliza exclusivamente para abonar los haberes de sus trabajadores. De ahí la preocupación inmediata en la comuna.

Cabral y parte de su gabinete se reunieron con el personal para explicar la situación y comunicar la consecuencia más urgente: los sueldos previstos para hoy viernes 30 de octubre no podrán pagarse.

"Les comunicamos que, debido a esta situación, no será posible efectuar el pago de salarios mañana, como estaba previsto", indicó la intendenta sobre el encuentro con los trabajadores.

En esa misma línea, la jefa comunal destacó el respaldo provincial, que le permitirá sostener la liquidación pese al desfalco.

"Destaco y agradezco la intervención del Gobierno de La Pampa, que atendió la situación y comprometió el aporte de los recursos necesarios para garantizar el pago de los haberes", afirmó.

Con ese acompañamiento del Ejecutivo pampeano, los sueldos podrán abonarse durante la próxima semana.

## El mecanismo, bajo la lupa

El patrón del ataque es el de la estafa conocida como "phishing por proxy": el usuario cree estar en el sitio legítimo, pero una página intermedia clonada se interpone entre él y el banco. El cartel de "actualización" es el señuelo; el pedido de token, la captura. Con el segundo factor en mano, el atacante opera en tiempo real mientras la sesión original sigue abierta, y después la fuerza a cerrarse para ganar minutos.

Por eso el dato que más pesa en la investigación no es el monto, sino el destino: las dos cuentas receptoras. Se trataría, en principio, de cuentas "mula", abiertas a nombre de terceros o de firmas fantasma, por donde el dinero circula pocas horas antes de dispersarse en nuevas transferencias.

Consultada por la respuesta de la entidad financiera, la intendenta fue precisa: aguarda una contestación del banco sobre las operaciones y sobre cómo se concretó la maniobra.

"Espero una respuesta del Banco de La Pampa respecto de las operaciones realizadas y de las circunstancias en las que se produjo la presunta maniobra informática", aseguró.

En paralelo, se aguarda la visita de personal especializado del área de Ciberdelitos de la Policía de La Pampa, con el objetivo de avanzar en la investigación, determinar cómo se concretaron las transferencias e identificar a los responsables.

## La responsabilidad, del lado del banco

Para la tesorera no hubo negligencia evidente: el ingreso se hizo por el canal oficial y el cartel de advertencia apareció dentro del flujo del propio home banking. En operaciones electrónicas no autorizadas, la ley de defensa del consumidor y la normativa del Banco Central cargan la prueba sobre la entidad financiera, que además está obligada a garantizar la seguridad del sistema.

En ese marco, los pasos que definen el resultado son tres y corren contra reloj: el desconocimiento formal de las operaciones por escrito ante el banco, el pedido de reversión y el congelamiento urgente de las cuentas de destino antes de que la plata se diluya en la cadena de transferencias.

## El antecedente que ya es serie

No es un caso aislado en la provincia ni en el país. Las cuentas municipales, con saldos altos y concentrados, son un objetivo natural para este tipo de bandas, sobre todo cuando la banca electrónica se maneja con un único factor de autenticación y sin topes de transferencia.

La práctica recomendada es separar funciones: una cuenta recaudadora que barre los excedentes a plazo fijo o a cuenta remunerada, y una cuenta de pago con límite diario bajo y doble aprobación para operaciones de salida. Un token solo, con saldo libre, es una puerta abierta.

**Ficha de la nota**

- **Hecho:** dos transferencias no autorizadas desde la cuenta de sueldos de la Municipalidad de Santa Isabel.

- **Fecha:** lunes 26 de octubre, alrededor de las 11.

- **Denuncia:** Comisaría de Santa Isabel, lunes 26 de octubre, 12:55.

- **Confirmación y declaraciones:** intendenta María Elisabet Cabral.

- **Consecuencia:** los haberes de hoy viernes se postergaron a la semana próxima, con fondos aportados por la Provincia.

- **Interviene:** área de Ciberdelitos de la Policía de La Pampa. Se espera respuesta del Banco de La Pampa.