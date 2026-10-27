El gobernador Sergio Ziliotto inauguró este lunes, junto al intendente Juan Krank, el nuevo Centro de Salud "Luis Colosio" de Mauricio Mayer, una obra financiada íntegramente con recursos provinciales que demandó una inversión actualizada de $3.001.997.752 y forma parte de la política provincial de garantizar el acceso a la salud pública en todo el territorio.

Del acto participaron los ministros de Salud, Mario Kohan, y de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati; el subsecretario de Salud, Gustavo Vera; la directora del Centro de Salud, Lucía Bazán; familiares de Catalina Schiebelbein de Franco, quienes donaron los terrenos; profesionales de la salud, autoridades provinciales y municipales, y vecinos.

Durante su discurso, Ziliotto vinculó la obra con el rol del Estado y marcó el contraste con el Gobierno nacional. "A pesar del castigo de quitarnos los recursos, aquí seguimos invirtiendo en una de las necesidades básicas, que es acceder a la salud de calidad en un marco de igualdad. Se atiende a todo el mundo, no se le mira el color de piel ni el bolsillo", sostuvo, en declaraciones a impactocastex.com.ar. Y agregó: "No nos interesa el peso que tenga Mauricio Mayer en el padrón electoral. Nosotros tenemos una mirada mucho más humana de la política".

El gobernador dedicó buena parte de su mensaje a reivindicar la convivencia institucional con los municipios, sin distinción de signo político. Recordó que el proyecto comenzó con el anterior intendente y continuó con la actual gestión, ambas de otro color partidario. "No puedo castigar a Mauricio Mayer porque en las elecciones votaron a un candidato que no es de mi partido", aseguró, y pidió "humanizar un poco más la política" para que en la Argentina "deje de avanzar el odio y la violencia".

El intendente Juan Krank, que se lo vio feliz, agradeció al Gobierno provincial por concretar "una obra largamente esperada" y reconoció al exintendente Celestino Folmer, impulsor del proyecto. "Hoy es un día muy importante para nuestro pueblo. Representa compromiso, esperanza y una mejor calidad de vida para nuestra comunidad", expresó.

La directora del Centro de Salud, Lucía Bazán, también celebró la inauguración y destacó el trabajo del equipo de salud local. "Ver concretada una obra de esta magnitud nos llena de orgullo y de esperanza", señaló.

El nuevo establecimiento, de 642 metros cuadrados cubiertos y 39 semicubiertos, cuenta con recepción, dos consultorios médicos, odontología, sala de observación e internación, enfermería, farmacia, diagnóstico por imágenes, shock room y un vacunatorio con acceso independiente. Está ubicado en el ingreso a la localidad.