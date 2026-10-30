Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

La extensión hasta el 31 de diciembre de 2026 fue aprobada por unanimidad. También ingresaron proyectos para crear aplicaciones destinadas al comercio y al servicio de taxis, junto con un pedido de aumento de tarifas.

El Concejo Deliberante de General Pico aprobó por unanimidad la prórroga solicitada por el Departamento Ejecutivo Municipal para presentar el Presupuesto General 2027 y la nueva Ordenanza Fiscal y Tarifaria. El plazo se extendió hasta el 31 de diciembre de 2026.

La decisión se tomó durante la décima octava sesión ordinaria del período legislativo, presidida por Alberto Campo, en la que se trataron treinta expedientes entre proyectos, resoluciones y despachos de comisión. Antes del orden del día, la concejala Daniela Cabrino hizo referencia a la docente correntina Nancy Godoy y al femicidio que conmociona al país.

Presupuesto 2027 y nuevos proyectos para General Pico

En la próxima sesión, el cuerpo legislativo aprobará la extensión del período de sesiones ordinarias. La medida permitirá realizar una ronda de consultas con funcionarios y avanzar con la aprobación de los expedientes antes de que termine el año.

Entre los proyectos que ingresaron para su análisis en comisiones, el Municipio presentó dos iniciativas para crear aplicaciones. Una estará orientada al comercio local y buscará, entre otros objetivos, vincular a vecinos y negocios para ofrecer descuentos y beneficios en fechas determinadas, según adelantó Campo.

La otra propuesta contempla una aplicación para el servicio de taxis, con un funcionamiento similar al de plataformas multinacionales que operan en el país. La iniciativa se trabaja desde hace tiempo junto con los prestadores y podría modificar la organización entre agencias y taxistas.

Pedido de aumento para la tarifa de taxis

En la misma sesión ingresó un nuevo pedido de aumento de la tarifa de taxis. El incremento propuesto rondaría el 12 por ciento, aunque deberá ser analizado en nuevas consultas con los trabajadores del sector.

Hasta el momento, los taxistas no alcanzaron un consenso sobre el porcentaje ni sobre la oportunidad de aplicar otra suba, en un contexto de caída de los viajes realizados.

Reconocimientos deportivos, educativos y culturales

Por unanimidad, el Concejo aprobó denominar Papa Francisco a la calle 217, en homenaje a Jorge Mario Bergoglio y a sus valores de fraternidad e inclusión social.

También se reconoció al ultramaratonista Maximiliano Chap, a propuesta del bloque FreJuPa, por completar el Spartathlon en Grecia. Chap se convirtió en el primer piquense en finalizar la histórica prueba de 246 kilómetros entre Atenas y Esparta.

En el ámbito educativo, se declaró de interés legislativo la entrega de certificados al Mejor Compañero del Rotary Club General Pico, que distingue a estudiantes de escuelas primarias y secundarias por valores como la solidaridad, la empatía y el compañerismo. Además, se aprobó el proyecto Raíces que nos encuentran: la escuela sale a la calle para celebrar nuestras tradiciones, impulsado por docentes de primer grado de la Escuela Número 66 Estado de Israel. La actividad se realizará el miércoles 11 de noviembre.

En materia cultural, fue declarada de interés legislativo la presentación de la revista Cuadernos, de distribución nacional y dedicada a temas políticos, sociales, culturales e históricos desde una perspectiva plural y federal. La fecha del encuentro, que tendrá lugar en el Concejo Deliberante, está pendiente de confirmación.

Obras de la Planta de Asfalto y rendiciones de cuentas

En el plano financiero y de servicios, los ediles aprobaron por unanimidad la actualización de los valores de las obras de la Planta de Asfalto para el Municipio y terceros.

También se aprobaron por mayoría las rendiciones de cuentas y la carpeta de ingresos y egresos correspondientes a agosto de 2026. En tanto, las rendiciones de septiembre de ese año ingresaron para iniciar su análisis interno y normativo.