Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 9:08 a. m. · 1 min de lectura

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, celebró ayer el triunfo de Lula da Silva que por cuarta vez será el presidente de Brasil.

"¡Ganó Lula! Cuando no se entregan las convicciones, cuando no se abandona la lucha, siempre habrá esperanza. Gracias Lula por el ejemplo y el camino a seguir!”, tuiteó el mandatario pampeano.

Lula da Silva fue reelecto como presidente de Brasil este domingo, y asumirá su cuarto mandato el 1 de enero de 2027.

Con el 99,7% de los votos, el actual mandatario y candidato del PT obtuvo el 51,75% de los votos, una diferencia irremontable de 3,5% frente al 48,25% de Flávio Bolsonaro.

De este modo, Lula logró dar vuelta el resultado adverso de la primera vuelta, en la que había quedado casi dos puntos abajo de Bolsonaro.









































































































































































































































































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