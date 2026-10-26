Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 8:26 a. m. · 3 min de lectura

Rubén Pacheco y María Angélica Fredes.La esposa de un policía jubilado de Trenel reclamó a SEMPRE la cobertura de los medicamentos que necesita su marido, quien padece tumores renales y sufre convulsiones reiteradas.

Afirmó que el costo del tratamiento compromete la economía familiar y recordó que ya habían denunciado dificultades con la obra social por la provisión de oxígeno.

María Angélica Fredes, esposa de Jorge Rubén Pacheco, policía jubilado de la Provincia, sostuvo que, pese a que su marido aporta a SEMPRE desde hace muchos años y actualmente le descuentan 200.000 pesos mensuales, la cobertura resulta insuficiente para afrontar el costo de la medicación que necesita.

"Estoy indignada, con bronca, porque una de las pastillas que toma para controlar las convulsiones le sale 200.000 pesos y la obra social le cubre solo 18.000", expresó en declaraciones al portal InfoTec.

A ese medicamento se suman otros cinco que, según explicó, están indicados para los tumores renales.

"Yo quiero saber dónde está la obra social cuando una la necesita, siendo que nos descuentan todos los meses. Es un paciente crónico, se supone que la medicación se le tiene que cubrir al 100 por ciento", manifestó. Y agregó: "No pedimos nada del otro mundo. Estamos aportando, entonces queremos que se hagan cargo".

En otro tramo de su reclamo, Fredes planteó la preocupación que, según dijo, comparte con su familia: "¿Qué tiene que hacer él, dejar de tomarlas?".

Atención y gastos

La mujer relató que Pacheco padece dos tumores en los riñones y sufre convulsiones reiteradas y muy fuertes, por lo que necesita oxígeno durante los episodios. Esa situación le impide trabajar y ella tampoco puede hacerlo porque debe permanecer a su cuidado.

"No se lo puede dejar solo, porque las convulsiones no avisan, le pueden surgir a cualquier hora y sin previo aviso", explicó. Cuando ocurre una crisis, le coloca oxígeno hasta que llega la ambulancia del hospital de Trenel, adonde lo trasladan para realizarle controles médicos. Sobre la atención que reciben en el establecimiento, destacó que "el hospital siempre responde".

Fredes señaló que el sueldo de su marido es "muy poco" y que deben destinar parte de ese ingreso a los medicamentos y al sostenimiento del hogar, incluidos los gastos de luz y gas. También contó que anteriormente recibían ayuda del hospital local para conseguir la medicación, aunque considera que, ante la situación que atraviesa el establecimiento, ya no pueden brindarles esa asistencia.

La negativa del oxígeno

El caso ya había tomado estado público en febrero de 2025, cuando la esposa de Pacheco denunció que SEMPRE no le había proporcionado un tubo portátil de oxígeno que, según explicó, necesita durante las convulsiones.

En aquella oportunidad, la familia sostuvo que la obra social les había respondido que el afiliado no precisaba ese elemento. La mujer cuestionó entonces esa respuesta y explicó que debían oxigenarlo durante las crisis hasta la llegada de la ambulancia. Ante la negativa, debieron comprar uno usado por sus propios medios.

Ahora, al retomar el reclamo, Fredes recordó aquel antecedente y sostuvo que "ya pasó también que no se hicieron cargo del tubo de oxígeno".

"Mi marido no eligió enfermarse. Lamentablemente así es la vida. Y tenemos que lidiar con la obra social, cuando él siempre aportó, para que le cubra", concluyó la mujer.













































































































































































































































































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