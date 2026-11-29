Fuerzas iraníes habrían utilizado la red satelital para coordinar el ataque con drones en Kuwait que dejó seis militares estadounidenses muertos. SpaceX reforzó los controles y despidió a dos ejecutivos tras detectar también un uso irregular por parte del Pentágono.

Irán utilizó la conexión satelital Starlink para coordinar operaciones militares contra fuerzas de Estados Unidos en Oriente Medio, según una investigación sobre los hechos ocurridos a comienzos de marzo de 2026. El uso de la red, que no habría sido autorizado por Elon Musk, provocó una reacción inmediata en SpaceX.

El empresario tomó conocimiento de dos usos indebidos de los servicios satelitales de la compañía: uno atribuido a Teherán durante su ofensiva contra tropas estadounidenses y otro vinculado al Pentágono. En este último caso, las fuerzas de Estados Unidos utilizaron drones mediante Starshield, la versión militar del sistema.

El ataque en Kuwait y el uso de Starlink

El episodio más grave ocurrió el 1 de marzo, cuando drones iraníes atacaron una instalación militar estadounidense en el puerto de Shuaiba, Kuwait. La reconstrucción de los hechos indica que las fuerzas iraníes recurrieron a la conectividad de Starlink durante la operación, que causó la muerte de seis integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

En paralelo, una fuente anónima señaló que el Ejército estadounidense utilizaba un plan de bajo costo que, en principio, había sido contratado para operaciones terrestres y no para vehículos aéreos. La doble irregularidad dejó expuestas fallas en los controles sobre el uso de la tecnología satelital.

SpaceX endureció los controles y despidió a ejecutivos

Pocas horas después del ataque en Kuwait, SpaceX incorporó nuevos requisitos de verificación de identidad para las terminales que operaran en aeronaves a más de 100 millas por hora, unos 161 kilómetros por hora. La medida buscó impedir que drones no autorizados fueran guiados mediante la red.

Las consecuencias también alcanzaron a la conducción de la compañía: hacia el final de esa semana, al menos dos ejecutivos fueron despedidos por fallas de control que permitieron el uso indebido del servicio.

El vínculo entre Musk, Trump y la expansión satelital

El caso se conoció durante un período de acercamiento entre Musk y el presidente Donald Trump. Ambos habían atravesado una ruptura pública en junio de 2025, después de que el empresario dejara su cargo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE. A comienzos de 2026, sin embargo, dieron señales de recomponer la relación.

En el plano regulatorio, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos autorizó en noviembre de 2026 a SpaceX a lanzar hasta un millón de satélites a la órbita terrestre baja. El proyecto, llamado Starmind, está orientado a centros de datos de inteligencia artificial.

El antecedente de Starlink en la guerra de Ucrania

La intervención de SpaceX en Irán se produjo menos de dos meses después de otro caso relacionado con el uso militar de sus terminales. En enero, el Ejército de Ucrania pidió formalmente a Musk que restringiera el acceso a la red, luego de hallar restos y registros en video de un dron ruso de largo alcance, modelo Italmas, equipado con una antena Starlink en una de sus alas.

En respuesta al pedido, SpaceX implementó en febrero un sistema de lista blanca en Ucrania. El mecanismo bloqueó automáticamente las terminales que no estuvieran certificadas y registradas por las autoridades de Kiev, e interrumpió de forma abrupta las comunicaciones militares rusas en el frente.

Ejecutivos de la industria consideraron más difícil replicar ese control en Irán. Aunque Starlink no cuenta con licencia oficial para operar en ese país, el servicio estaba activo para facilitar el acceso a internet de disidentes frente a la censura del régimen.

La falta de una autoridad confiable para verificar qué usuarios eran legítimos complicó la identificación de las terminales y permitió que fuerzas iraníes se apropiaran de algunas para fines bélicos. SpaceX aplicó finalmente el bloqueo basado en la velocidad de operación.