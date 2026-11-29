El consejo de administración restituyó por unanimidad a Huang como presidente y CEO de Nvidia, dos semanas después de su renuncia. Trump celebró la decisión en Truth Social con una imagen editada de la campaña electoral de 2024.

Donald Trump celebró el regreso de Jensen Huang a Nvidia con un meme publicado en Truth Social. La imagen, difundida poco más de una hora después de que el mandatario destacara la decisión de la compañía, editó una fotografía de la campaña electoral de 2024: reemplazó el rostro de Trump por el del ejecutivo y mantuvo el puño en alto, que sostiene un sostén rojo.

El consejo de administración de Nvidia restituyó a Huang con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva. La decisión llegó dos semanas después de que el ejecutivo, nacido en Taiwán, renunciara a sus cargos en medio de un escándalo relacionado con acusaciones de espionaje.

Nvidia restituyó a Jensen Huang por unanimidad

La compañía informó que la medida fue aprobada por unanimidad, sin votos en contra ni abstenciones. Según explicó, la resolución se tomó tras varias reuniones de la dirección, cuyos integrantes quedaron satisfechos con la franqueza y la capacidad de liderazgo de Huang.

El presidente del consejo de administración, Harvey Jones, defendió la decisión:

El consejo cree que Jensen es la persona idónea para dirigir Nvidia y que su restitución redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes

Nvidia añadió que revisó información proporcionada por altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y que, a partir de esos informes, considera que el retorno de Huang no representa ningún peligro para la seguridad nacional.

El meme de Trump y las acusaciones de espionaje

Trump había expresado en los últimos días su deseo de que Huang volviera a la empresa. El tema también habría sido conversado durante una cumbre trilateral en la que participaron el presidente estadounidense, el mandatario ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping. Fuentes cercanas a la Casa Blanca señalaron que Trump habló con Huang durante el fin de semana y le manifestó su apoyo personal.

En el meme, el puño en alto de Huang sostiene un sostén rojo. La publicación alude a infidelidades que el empresario tecnológico habría reconocido, entre ellas una relación con una mujer que, según sospechas de la inteligencia estadounidense, espiaba para China. Trump difundió primero un mensaje celebrando la restitución y, poco más de una hora después, compartió la imagen editada en su red social.