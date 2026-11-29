Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

La neurocientífica española advirtió que el poder creciente de la ciencia exige una mirada humanista y reflexión ética. También sostuvo que la sociedad necesita conocimientos científicos básicos para comprender los avances tecnológicos.

La neurocientífica e investigadora española Nazareth Castellanos planteó que la ciencia necesita dialogar con la filosofía para analizar el alcance de sus avances y establecer límites éticos. A su juicio, el conocimiento técnico por sí solo no basta para responder a los desafíos de una sociedad cada vez más condicionada por la tecnología.

La especialista defendió la formación de profesionales capaces de examinar las consecuencias de sus investigaciones y de incorporar una perspectiva crítica. Sus reflexiones se vinculan con la presentación de su libro El puente donde habitan las mariposas, publicado por Siruela, y con la relación histórica entre ciencia y filosofía.

Nazareth Castellanos y el diálogo entre ciencia y filosofía

Para explicar su postura, Castellanos recordó el debate que mantuvieron en 1922 el físico Albert Einstein y el filósofo Henri Bergson sobre la naturaleza del tiempo. Mientras la ciencia lo abordaba desde la relatividad y la medición, la filosofía ponía el foco en la duración y la experiencia humana.

"Hablaban de qué era el tiempo, desde el punto de vista de la relatividad, y el tiempo para el filósofo, que hablaba de la duración y el momento y no de los segundos", recordó la investigadora.

La discusión reflejó dos maneras distintas de comprender el tiempo. "Einstein dijo que el tiempo de los filósofos no existe, pero hay que recuperar la filosofía porque la ciencia tiene un poder desmesurado", afirmó Castellanos.

Una mirada humanista para los avances científicos

La neurocientífica aclaró que su propuesta no supone rechazar la ciencia ni restarle importancia. Sostuvo que la investigación debe mantener el rigor académico, pero también revisar sus objetivos y efectos. "Yo creo en el aval científico y en la rigurosidad académica, pero se ha politizado mucho", sostuvo.

Entre los temas que requieren esa reflexión mencionó las tecnologías para estudiar el cerebro y el debate sobre los neuroderechos, vinculados con la privacidad mental y la autonomía individual. "Para mí hace falta una visión humanista, filosófica de lo que voy a estudiar; darle contexto", explicó.

La importancia de comprender la ciencia y la tecnología

Castellanos consideró que el intercambio entre disciplinas debe funcionar en ambas direcciones: los científicos pueden incorporar herramientas filosóficas y quienes trabajan en humanidades necesitan conocer principios básicos de ciencia.

La investigadora advirtió que la falta de formación científica puede dificultar la comprensión de los avances tecnológicos y aumentar la exposición a la desinformación. "Es necesario que la sociedad tenga conocimiento básico de la ciencia: si desconocemos los tecnicismos nos hacemos completamente vulnerables", señaló.

Su planteo cobra relevancia ante el desarrollo de la inteligencia artificial, la neurotecnología y otras herramientas que transforman la vida cotidiana. Castellanos, autora también de Un regalo de los dioses. Neurociencia de la lectura, junto al filólogo Antonio Basanta, propone superar la separación tradicional entre ciencias y humanidades.