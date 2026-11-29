Más de 38,7 millones de electores votan para definir los 350 escaños del Congreso y el rumbo del Gobierno. Las encuestas muestran escenarios dispares, mientras Pedro Sánchez busca continuar y Alberto Núñez Feijóo necesita el respaldo de Vox para llegar al poder.

España celebra este domingo 29 de noviembre elecciones generales anticipadas en una campaña marcada por la polarización, la crisis habitacional y las repercusiones internacionales de Donald Trump y Javier Milei. Más de 38,7 millones de electores decidirán entre la continuidad de la coalición progresista encabezada por Pedro Sánchez, del PSOE, y un cambio de signo político liderado por Alberto Núñez Feijóo, del PP, con el apoyo de Santiago Abascal, de Vox.

La contienda definirá la composición de los 350 escaños del Congreso de los Diputados. La socióloga y politóloga Cristina Monge Lasierra advirtió que, por primera vez desde el franquismo, se plantea abiertamente la posibilidad de que la ultraderecha forme parte del Gobierno.

Por qué se adelantaron las elecciones generales en España

La convocatoria para el 29 de noviembre no estaba prevista: la legislatura debía extenderse inicialmente hasta 2027. El 5 de octubre, Sánchez decretó la disolución de las Cortes Generales después de que el Congreso rechazara dos decretos urgentes sobre vivienda, conocidos como los decretos Maricarmen.

El presidente tomó la decisión tras perder una mayoría parlamentaria operativa junto a sus socios habituales y en medio de un frente judicial abierto por denuncias que salpicaron al oficialismo. Las elecciones fueron convocadas 54 días después de la firma del decreto. Sánchez ya había adelantado los comicios en 2019, tras el rechazo de los Presupuestos y la posterior repetición electoral de noviembre, y en julio de 2023, luego de un revés en las elecciones municipales y autonómicas.

Feijóo y Vox, una alianza clave para formar Gobierno

La disputa por el Congreso reúne a cuatro grandes espacios: el PP, con Feijóo; el PSOE, con Sánchez; Vox, con Abascal; y el Frente Amplio, encabezado por Ada Colau. Según Monge Lasierra, Feijóo había intentado tomar distancia discursiva de Abascal en 2023, pero las alianzas consolidadas en comunidades autónomas y ayuntamientos modificaron el escenario.

En esta campaña, el líder del PP asumió desde el comienzo que una eventual presidencia dependería de un acuerdo con Vox. Para la especialista, esa posibilidad marca un punto de inflexión en la política española: la entrada explícita de la ultraderecha en el Ejecutivo.

Qué muestran las encuestas para las elecciones del 29 de noviembre

Antes de que comenzara la veda electoral, el martes 24 de noviembre, la mayoría de las encuestadoras privadas ubicaba al PP en primer lugar, aunque con una ventaja que se redujo durante la campaña. Un promedio de sondeos le atribuyó 31,5 por ciento al partido de Feijóo, frente al 29 por ciento del PSOE y el 17,8 por ciento de Vox. Para el Frente Amplio, encabezado por Colau, estimó un 6,8 por ciento.

Las proyecciones presentan diferencias marcadas. Un sondeo calculó 131 escaños para el PP, 110 para el PSOE y 63 para Vox; otra medición ubicó a los populares en 31,8 por ciento y a los socialistas en 30,9 por ciento. En cambio, el Centro de Investigaciones Sociológicas estimó un 34,4 por ciento para el PSOE, frente al 24,7 por ciento del PP, y un 15,6 por ciento para Vox.

Una de las proyecciones calcula que PP y Vox podrían sumar 194 diputados, por encima de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Otras encuestas plantean un empate técnico entre populares y socialistas, mientras que el sondeo oficial concede una ventaja cercana a los diez puntos al PSOE.

El debate entre Sánchez, Feijóo y Colau elevó la tensión

Monge Lasierra vinculó el repunte progresista con un cambio en la movilización del electorado. Antes de la convocatoria, según explicó, los votantes conservadores estaban muy movilizados y los progresistas, desencantados y desmovilizados. La especialista sostuvo que esa tendencia se modificó tras el llamado a las urnas y anticipó que España podría ubicarse entre los tres mayores índices de participación desde 1977.

La definición sigue abierta: alrededor del 20 por ciento del electorado suele decidir su voto durante la última semana. Entre los indecisos predominan jóvenes y mujeres, un grupo que pudo terminar de inclinarse tras el debate televisado entre los cuatro espacios, realizado el jueves por la noche.

Uno de los cruces más tensos ocurrió cuando Feijóo cuestionó a Sánchez por su visita a Paiporta, uno de los municipios más afectados por la DANA en Valencia, y apuntó contra Colau: «Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta. Y usted calladita». Colau ya había dejado la alcaldía de Barcelona cuando ocurrieron las inundaciones y no formaba parte del Ejecutivo nacional.

Sánchez reaccionó al comentario y le respondió: «¿Por qué habla de calladita, señor Feijóo? Un poco de respeto. Pero qué machismo es este, señor Feijóo». Colau también cuestionó el tono y el gesto del dirigente popular: «Dice que creció entre mujeres y le enseñaron, pero no le enseñaron mucho porque interrumpe mucho y encima me manda a callar».

La gobernabilidad, en juego tras la votación

Al salir del estudio, Feijóo intentó moderar sus palabras: «Si he molestado a alguien, por supuesto lo retiro, pero ya está bien de hacer teatrillo». Más tarde, en la sede del PP en Madrid, volvió sobre el asunto y acusó a los socios de izquierda de Sánchez de haber estado «calladitos y calladitas durante todos los años de corrupción».

De cara al resultado, Monge Lasierra señaló que las encuestas muestran «escenarios muy, muy diferentes» y anticipó una definición ajustada. También advirtió que un Gobierno de cualquiera de los dos bloques con una mayoría estrecha podría afrontar inestabilidad y un margen reducido para tomar decisiones de fondo.