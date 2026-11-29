Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

Los primeros resultados provisionales del 29N se conocerán desde las 21 en la España peninsular, las 17 en Argentina. El recuento definitivo se realizará entre el 4 y el 7 de diciembre.

Los primeros resultados provisionales de las elecciones generales de España del domingo 29 de noviembre de 2026 comenzarán a difundirse a partir de las 21 en la España peninsular, las 17 en Argentina. Los datos estarán disponibles en el sitio resultados.29neleccionesgenerales.es y en la aplicación móvil Elecciones Generales 29N.

Una hora antes, a las 20 en la España peninsular y las 16 en Argentina, cerrarán los colegios electorales de la Península, Baleares, Ceuta y Melilla. En ese momento también se conocerán los primeros sondeos a pie de urna difundidos por televisión. En Canarias, las urnas cerrarán a las 20 hora local, es decir, a las 21 en la Península.

Horarios clave de las elecciones generales del 29N

La jornada de votación se extenderá durante once horas ininterrumpidas. Los colegios abrirán a las 9 en la España peninsular, las 5 en Argentina, una vez constituidas las mesas electorales. A las 10.30, las 6.30 en Argentina, está prevista la primera intervención informativa sobre el inicio de la votación y la constitución de las mesas.

El primer avance oficial de participación se dará a conocer a las 14, las 10 en Argentina, con una comparecencia informativa prevista para las 14.30. El segundo dato de participación se difundirá a las 18, las 14 en Argentina, y será presentado públicamente a las 18.30.

A las 20, las 16 en Argentina, cerrarán los centros electorales de la Península, Baleares, Ceuta y Melilla. Las personas que a esa hora estén dentro del local o en sus accesos podrán votar. Luego comenzará el escrutinio público, mesa por mesa, y se difundirán sondeos de seguimiento o a pie de urna.

Cuándo se conocerán los primeros resultados del 29N

A las 21 en la España peninsular, las 17 en Argentina, cerrarán los colegios de Canarias y comenzará la publicación de los primeros resultados provisionales, a medida que avance la recepción de las actas.

Alrededor de las 22.30, las 18.30 en Argentina, está prevista una comparecencia oficial por streaming. Participarán la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para informar sobre el avance del escrutinio provisional.

Por qué el escrutinio nocturno es provisional

Los datos de la noche del domingo tendrán carácter provisional. Los municipios pequeños suelen completar el recuento antes que las grandes ciudades, donde hay más mesas y un peso mayor en la distribución de escaños del Congreso de los Diputados y el Senado. Por eso, los porcentajes y las mayorías podrían cambiar durante la madrugada, según cuán reñida sea la elección.

El escrutinio general oficial estará a cargo de las juntas electorales provinciales entre el 4 y el 7 de diciembre de 2026. En esa instancia se revisarán las actas y se incorporará el voto de los residentes en el extranjero, que en elecciones anteriores llegó a modificar la asignación del último escaño en circunscripciones disputadas.

Las nuevas Cortes Generales están convocadas para constituirse el 23 de diciembre de 2026 a las 10. Después comenzará el proceso de investidura.

Cómo seguir los resultados oficiales de las elecciones en España

La información verificada de la jornada podrá consultarse en el sitio resultados.29neleccionesgenerales.es y en la aplicación oficial Elecciones Generales 29N, disponible para dispositivos Android e iOS. Ambas opciones ofrecerán datos sobre la constitución de las mesas, la participación y los resultados provisionales.

La plataforma incluirá información con desglose nacional, autonómico y provincial, además de un mapa interactivo, comparativas con las elecciones de 2023 y gráficos sobre el Congreso y el Senado. También permitirá seguir en streaming las ruedas de prensa oficiales.