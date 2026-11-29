El líder del PSOE llega a las elecciones generales del 29 de noviembre tras una carrera marcada por reveses, una remontada interna y su llegada a la Presidencia mediante una moción de censura. Su recorrido político vuelve a quedar bajo presión en un escenario de tensión institucional.

Pedro Sánchez encara las elecciones generales de España del 29 de noviembre con una trayectoria política atravesada por derrotas, disputas internas y regresos inesperados. Al frente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), busca sostenerse en el Gobierno en un contexto de fuerte tensión política.

Su imagen de dirigente persistente se consolidó en 2016 y 2017, cuando, después de dejar la Secretaría General del PSOE, recorrió el país para recuperar apoyos. En su Peugeot 407 hizo unos 40.000 kilómetros, visitó agrupaciones y casas de militantes y participó en encuentros con audiencias pequeñas. En mayo de 2017 volvió a ganar las primarias del partido.

La salida del PSOE y la remontada de Pedro Sánchez

Antes de esa recuperación, Sánchez había renunciado a su banca en el Congreso para no abstenerse en la investidura del conservador Mariano Rajoy. También había acumulado dos derrotas electorales consecutivas, en un período de resultados especialmente adversos para el PSOE, y había sido apartado de la conducción partidaria tras una rebelión interna.

Su modo de entender la política suele apoyarse en la perseverancia y en la idea de avanzar paso a paso. Hincha del Atlético de Madrid, sintetizó esa mirada con una referencia a su entrenador: “Mi filosofía es la del Cholo Simeone. Voy partido a partido”. También sostuvo: “ganar el debate no garantiza ganar las elecciones, pero como dice el Cholo Simeone, al final todo suma, y es mejor ganar que perder, aunque sea a las canicas”.

Sánchez nació en Madrid el 29 de febrero de 1972, en una familia acomodada. Antes de dedicarse a la política jugó al básquet en el club Estudiantes y en el instituto Ramiro de Maeztu. Llegó a medir 1,90 metros y dejó el deporte a los 21 años para iniciar sus estudios universitarios. Su exentrenador juvenil Mateo Quirós lo describió así: “No era anotador, pero ayudaba”.

Formación y primeros pasos en la política española

Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en el Real Colegio Universitario María Cristina, adscrito a la Universidad Complutense. Luego cursó un máster en Economía Política Europea en la Universidad Libre de Bruselas y estudios de integración económica y monetaria europea en el Instituto Universitario Ortega y Gasset. También pasó por el IESE y se doctoró en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela, mientras trabajaba como docente.

En el plano profesional, trabajó en el área de Relaciones Internacionales de la ONU, en el gabinete del alto representante de Naciones Unidas en Bosnia, Carlos Westendorp, y como asesor en el Parlamento Europeo. Habla inglés y francés.

Su carrera institucional avanzó de manera gradual. Tras quedar fuera de las elecciones municipales de 2003, asumió como concejal en el Ayuntamiento de Madrid en 2004. Allí fue responsable de Economía y Urbanismo del PSOE durante la alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón y se hizo conocido como “Pedro el Guapo”.

De las primarias del PSOE a la Presidencia del Gobierno

También quedó fuera de las listas al Congreso en 2008 y 2011, aunque ocupó una banca en 2009, tras la renuncia de Pedro Solbes, y volvió a hacerlo en enero de 2013, cuando dejó su escaño Cristina Narbona. Entre esos períodos alternó la política con la consultoría y la docencia.

En 2014 ganó por primera vez la Secretaría General del PSOE mediante el voto directo de los afiliados. En ese momento partía con cerca del 10 por ciento en las encuestas internas, frente al 41 por ciento de Eduardo Madina y el 22 por ciento de Pérez Tapias. Su liderazgo, sin embargo, tuvo que lidiar con el desgaste acumulado durante los años de crisis y con las resistencias dentro del partido.

La victoria en las primarias de 2017 abrió una nueva etapa. En junio de 2018 llegó a la Presidencia del Gobierno tras encabezar la primera moción de censura exitosa de la democracia española reciente. La iniciativa se impulsó después del fallo judicial del caso Gürtel, una trama de corrupción que involucró al Partido Popular (PP) y derivó en condenas.

“Se abre un nuevo tiempo en la política española (...) y tiendo la mano a todos los grupos parlamentarios”, afirmó Sánchez al asumir el cambio de Gobierno.

Desde entonces encabezó el primer Gobierno de coalición de España. También logró continuar al frente del Ejecutivo después de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, convocadas de forma anticipada tras la derrota del PSOE en los comicios municipales y provinciales del 28 de mayo. La campaña planteó un choque entre el avance social y el retroceso que, según el planteo de Sánchez, suponía una alianza del PP con Vox, partido de ultraderecha.

Elecciones del 29 de noviembre y tensión política

El adelanto electoral volvió a formar parte de la estrategia de Sánchez en un momento de tensión. El 5 de octubre de 2026 anunció la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, después de un fin de semana de reflexión con su círculo íntimo. En otra ocasión, había tomado cinco días para reflexionar y denunció una “estrategia de derribo”.

La convocatoria se produjo después de que fracasaran medidas de emergencia y de que el Congreso rechazara convalidar una iniciativa del Gobierno. Con ese escenario, Sánchez vuelve a apostar por su capacidad para remontar y sostener su posición política en las urnas.