El brasileño llegó a pesar más de 310 kilos y pasó dos años casi sin salir de la cama, con asistencia de oxígeno. Tras perder más de 120 kilos, nada, entrena y participa en carreras en distintos países.

Júlio Otávio Miranda da Silva, conocido en redes sociales como Julio Mamute, llegó a pesar más de 310 kilos y pasó dos años casi sin levantarse de la cama. Hoy, a los 35 años, perdió más de 120 kilos y corre carreras en distintos países.

"Eso no era vivir, era estar vivo. Me había convertido en rehén de mi propio cuerpo, rehén de la comida", recordó el brasileño. Durante aquella etapa, necesitaba una máquina de oxígeno para respirar y hasta ducharse le resultaba agotador.

De una infancia activa a superar los 310 kilos

Júlio creció en Recife, en el noreste de Brasil. De chico era delgado, jugaba en la calle y practicaba natación. En su familia no había antecedentes de obesidad. Según contó, el aumento de peso empezó entre los 11 y los 12 años, cuando ganó independencia y comenzó a modificar sus hábitos.

"Más libertad, ir a dormir tarde, comía lo que quería... Fue un hábito que se fue haciendo grande conmigo. Y de adulto fui subiendo y bajando peso durante años", explicó. A los 18 años ya pesaba entre 150 y 180 kilos.

La situación empeoró durante la pandemia. Después de terminar una relación, se aisló en su casa y pedía comida por aplicaciones. "En dos años engordé más de 100 kilos y pasé de los 310. Casi no salía de la cama; dormía con una máquina para poder respirar. Ducharme me cansaba más que una carrera de hoy", recordó.

La natación fue el primer paso para bajar de peso

Durante 25 años convivió con la compulsión alimentaria y probó distintos tratamientos. Incluso se colocó un balón gástrico, que se rompió dentro de su estómago y requirió una internación. Al tocar fondo, comprendió que debía cambiar sus hábitos: "no existe solución externa para un comportamiento interno".

El cambio comenzó hace tres años, el 13 de noviembre, el día de su cumpleaños. Ese mismo día y a la misma hora nació su sobrino, tres semanas antes de lo previsto. "No supe explicarlo de otra manera que como un mensaje muy claro de que la vida valía la pena. Lloré como nunca había llorado", contó.

Días después, fue a visitar al bebé a la casa de su hermana, pero no pudo bajar del auto. El dolor que sintió lo impulsó a tomar una decisión: "A partir de ese momento, el dolor de seguir así pasó a ser mucho mayor que cualquier sacrificio para empezar a adelgazar". Ese mismo día se anotó en natación.

De perder más de 120 kilos a correr en distintos países

Al principio no podía caminar, por lo que el agua le permitía ejercitarse con menos peso sobre el cuerpo. Empezó con 50 minutos de natación por la mañana y otros 50 por la tarde. "La natación me salvó la vida. De los más de 120 kilos que he perdido, al menos 100 fueron en el agua. Lo de correr llegó después, cuando el cuerpo ya me dejaba", afirmó.

Actualmente nada 50 minutos al día, cuatro veces por semana, y complementa la actividad con entrenamiento en el gimnasio. Atribuye su descenso de peso a un cambio de alimentación que incluye ayuno por la mañana, mucha proteína, pocos carbohidratos y ensaladas. También dejó las bebidas gaseosas y los dulces.

Su primera carrera popular fue la San Silvestre de San Pablo, el 31 de diciembre pasado. Recorrió 15,8 kilómetros en poco más de seis horas, cuando pesaba alrededor de 220 kilos. Después participó en el Maratón da Europa, en Aveiro, Portugal, y en pruebas en Argentina, Uruguay y la Gran Muralla China.

La meta de Júlio Mamute y su ayuda solidaria

En las carreras suele llevar una camiseta con la frase "Você pode" —"Tú podés"— y su bastón. "Lo que siento hoy al recorrer largas distancias es difícil de explicar con palabras. La obesidad me robó hasta la capacidad de dar unos pocos pasos. Por eso me emociono tanto en cada carrera", señaló.

Más de cinco millones de personas siguen su historia en redes sociales, donde comenzó a compartir su experiencia para alentar a otras personas. "Suelo bromear con que es el viaje del último mamut que queda vivo y que se niega a extinguirse", dijo.

Júlio define su proceso como una maratón personal, que empezó con más de 310 kilos y terminará cuando esté por debajo de los 100. En el plano deportivo, su objetivo es completar los 42 kilómetros de la maratón original, desde Maratón hasta Atenas, en Grecia.

Además, dona alimentos por cada kilo que pierde. Ya distribuyó dos toneladas en Brasil y en otros países. "Lo que me estaba matando, por exceso, va a quien de verdad lo necesita. Es mi forma de devolverle al mundo todo lo que está pasando en mi vida", expresó.