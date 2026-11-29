La princesa de Mónaco murió el 14 de septiembre de 1982, un día después de sufrir un accidente en una ruta de montaña. Durante dos décadas, versiones sin pruebas señalaron a su hija Stephanie como quien conducía el vehículo.

El 13 de septiembre de 1982, Grace Kelly salió de la residencia familiar de Roc Agel, en las afueras de Mónaco, junto a su hija menor, Stephanie. Mientras recorrían una ruta de montaña en un Rover 3500, el vehículo se salió del camino y cayó por una ladera de más de 30 metros.

La actriz estadounidense tenía 52 años. Sobrevivió al impacto, pero su estado empeoró y murió al día siguiente por una hemorragia cerebral. Stephanie, que tenía 17 años, también resultó herida y quedó envuelta durante años en rumores que la responsabilizaban por el choque.

La noticia conmocionó al principado y las primeras informaciones difundieron versiones contradictorias. Se habló de una posible falla en los frenos, mientras los partes médicos iniciales describían lesiones que parecían compatibles con una recuperación.

Qué ocurrió en el accidente de Grace Kelly

Grace y Stephanie regresaban desde Roc Agel al palacio de Mónaco. El trayecto atravesaba una zona montañosa, con curvas pronunciadas y pendientes que exigían especial cuidado al volante. Según un informe médico posterior, la princesa sufrió un derrame cerebral mientras conducía y perdió el control del auto.

El neurólogo Jean Duplay, que participó en su atención, explicó que los estudios permitieron diferenciar las lesiones cerebrales anteriores al impacto de las causadas por el accidente. La conclusión fue que la hemorragia había comenzado antes de que el vehículo se precipitara por la ladera.

Stephanie viajaba en el asiento del acompañante y, al advertir que su madre había perdido el control, intentó detener el auto accionando el freno de mano. El intento no tuvo éxito. Después de la caída, un hombre que presenció el accidente llegó hasta el vehículo y consiguió rescatarla.

Las heridas de Stephanie y las versiones sobre quién manejaba

La hija menor de Grace Kelly sufrió varias lesiones, entre ellas fracturas cervicales, costillas rotas y una clavícula fracturada. Su estado era más delicado de lo que se había comunicado inicialmente. Mientras los médicos atendían a ambas, afuera del hospital comenzó a circular una versión que sostenía que Stephanie conducía el Rover.

La hipótesis fue desmentida, aunque mucho después de que empezara a difundirse. La confusión de las primeras horas alimentó especulaciones: se afirmaba que la familia real había ocultado que la joven estaba al volante. Como Stephanie era menor de edad y no podía obtener una licencia de conducir en Francia, ese dato contribuyó a sostener el rumor.

También circularon versiones sobre una supuesta discusión entre madre e hija, relacionada presuntamente con Paul Belmondo, hijo del actor francés Jean-Paul Belmondo y pareja de Stephanie. Ninguna de esas afirmaciones pudo comprobarse ni se demostró que la joven fuera responsable del accidente.

La respuesta de Stephanie dos décadas después

El 18 de septiembre de 1982, Grace Kelly fue despedida en la catedral de Mónaco, el mismo lugar donde se había casado con Rainiero III en 1956. A la ceremonia asistieron integrantes de distintas casas reales y personalidades internacionales. Stephanie, todavía internada, no pudo participar del funeral.

En octubre de 2002, al cumplirse veinte años de la muerte de su madre, Stephanie habló sobre las versiones en una entrevista con la revista Paris Match. Negó haber conducido y explicó que el impacto había destrozado la puerta del acompañante, por lo que tuvo que salir del auto por la puerta del conductor. Esa circunstancia, según relató, habría llevado a interpretar que ocupaba ese asiento cuando ocurrió el choque.

También rechazó las acusaciones que la responsabilizaban por la muerte de Grace y reconoció el sufrimiento que le habían causado. Sobre la supuesta discusión, prefirió no revelar el contenido de la última conversación con su madre, porque consideraba que pertenecía a su intimidad. Años después, además, expresó su decepción por la falta de una defensa pública más contundente de su familia ante los rumores.

El legado de Grace Kelly en Mónaco

Antes de convertirse en princesa, Grace Kelly había construido una destacada carrera en Hollywood. Protagonizó once películas, trabajó con Alfred Hitchcock en La ventana indiscreta (1954) y Para atrapar al ladrón (1955), y ganó el Oscar a Mejor Actriz por La angustia de vivir (1954). Se casó con Rainiero III un año después y formó con él una familia con tres hijos: Carolina, Alberto y Stephanie.

Tras su muerte, Rainiero III impulsó en Estados Unidos la creación de la Fundación Princesa Grace, destinada a acompañar la formación y el desarrollo profesional de artistas emergentes en teatro, danza y cine. En Mónaco, la fundación creada por la actriz continuó con su labor de asistencia a niños y promoción de proyectos culturales.

Grace Kelly fue sepultada en la catedral de San Nicolás de Mónaco, donde descansan miembros de la dinastía Grimaldi. En 2005, Rainiero III, que no volvió a casarse durante sus veintitrés años de viudez, fue enterrado junto a ella.