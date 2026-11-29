A los 26 años, vive en Matavenero, un pueblo sin acceso para autos al que llegó cuando era adolescente. Allí levantó su propia casa y busca sostenerse con productos artesanales y de su huerta.

Irina tiene 26 años y vive desde hace 11 en Matavenero, un pueblo de montaña de León, España, al que no llegan los autos. Allí construyó su propia casa de madera y asegura que nunca pensó en regresar a la ciudad. “Desde los 11 años tengo claro que quiero vivir en un sitio así; ha sido mi sueño y en ello estoy”, contó en una entrevista en YouTube.

Su historia contrasta con la de muchos jóvenes que postergan su independencia por el costo de los alquileres. Irina, en cambio, se fue de su casa a los 15 años, después de una infancia marcada por las mudanzas: pasó por unos 10 colegios y otros tantos institutos, entre pueblos y ciudades como Cuenca y Albacete.

De una infancia difícil a la vida en Matavenero

“Mi infancia fue una película de terror y yo me fui de mi casa a los 15 años porque no me pude ir antes”, relató. Hasta entonces vivía con su madre y su hermano en una aldea a tres horas a pie, junto con cinco cabras, dos perros y un caballo.

En Matavenero encontró gente de su edad y comenzó una relación con un chico del pueblo, una de las razones por las que decidió quedarse. El lugar había quedado abandonado en los años 60 y, unos 20 años más tarde, un grupo de personas impulsó su recuperación. La mayoría de quienes lo fundaron eran alemanes. Según Irina, actualmente la mitad de los vecinos son extranjeros o hijos de extranjeros criados en España.

Un pueblo de montaña sin acceso para autos

Los vehículos quedan en un estacionamiento situado a casi un kilómetro de las casas. Para llegar hasta allí hay que tomar un camino de tierra de unos siete kilómetros que comienza en Foncebadón, sobre el Camino de Santiago.

Las compras, la leña, los materiales de construcción y la basura se trasladan mediante un teleférico casero de poleas y contrapesos. El sistema puede bajar hasta 75 kilos y subir 25: el peso de arriba debe triplicar al de abajo.

Irina calcula que en Matavenero viven unas 50 personas, incluidos los chicos. La comunidad no acepta nuevos vecinos por la falta de agua, huertas y ruinas disponibles para construir. Quienes buscan instalarse deben atravesar un año de integración y obtener el respaldo del 80 por ciento de la asamblea.

La casa de madera que construyó sobre una ruina

Irina levantó su casa de madera sobre una construcción de piedra en ruinas. Antes de empezar, pasó tres meses observando por dónde salía y se ponía el sol para definir la orientación de las ventanas principales. Calcula que la obra le llevó ocho meses de trabajo, sin contar los períodos en los que estuvo fuera.

“Aquí, la manera de subsistir no es a través de paguitas”, aclaró. Casi todos los jóvenes del pueblo se van durante algunos meses para realizar trabajos de temporada: muchos hombres trabajan como esquiladores y las mujeres suelen emplearse en hotelería o en el campo, incluso en países como Suiza, Alemania y Francia.

En su caso, no paga luz, agua ni alquiler. Buena parte de sus alimentos proviene de la huerta y de las ocho gallinas que comparte con otra familia. También vende mermeladas, propóleo y cremas a través de Instagram, y aspira a vivir de esa actividad para tener que salir menos del pueblo.

La distancia a los hospitales, el principal riesgo

Irina reconoce que una urgencia médica es el mayor riesgo de vivir aislada. Los hospitales más cercanos están en Bembibre y Ponferrada, y un helicóptero puede tardar media hora en llegar.

Aun con esa dificultad, no cambiaría su vida en la montaña por la ciudad. Su elección se suma a la de otros jóvenes españoles que dejaron un empleo estable para empezar de nuevo en el campo.