Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

En un foro internacional realizado en Hong Kong, el exembajador argentino en China planteó que la interdependencia económica no alcanza para crear sociedades más solidarias y pidió respetar la diversidad cultural y el derecho de cada país a elegir su camino de desarrollo.

El exembajador argentino en China Vaca Narvaja sostuvo que la humanidad atraviesa un momento excepcional, marcado por la revolución tecnológica, los cambios en el orden internacional y el protagonismo creciente del Sur Global. En ese contexto, afirmó que es necesario revisar las ideas con las que se interpreta el progreso.

Durante décadas, la globalización se expandió mediante el comercio, las inversiones, las finanzas y las cadenas internacionales de producción. Aunque conectó territorios, mercados y sociedades, también impulsó la homogeneización cultural y de los patrones de consumo, con efectos sobre las identidades comunitarias y el patrimonio histórico y espiritual de los pueblos.

Los límites de la globalización y el desafío de construir comunidad

La interdependencia económica, señaló, no garantiza por sí misma sociedades más solidarias, relaciones internacionales más justas ni una mayor felicidad. “Tenemos todavía pendiente la tarea histórica de construir una verdadera comunidad humana”.

Para Vaca Narvaja, el mundo ingresa en una etapa en la que los valores éticos, las identidades culturales y el patrimonio de las civilizaciones adquieren relevancia estratégica. Las civilizaciones reúnen conocimientos, experiencias, instituciones y concepciones sobre la convivencia, un legado que consideró valioso más allá de cualquier indicador económico.

Identidad cultural y modernización con sentido humano

El exembajador planteó que la modernización debe recuperar su dimensión cultural y moral. La productividad y la innovación científica, sostuvo, encuentran su sentido más profundo cuando mejoran la vida de las personas y fortalecen el tejido social.

También destacó la Iniciativa para la Civilización Global, propuesta por el presidente chino Xi Jinping, como un marco para promover el respeto a la diversidad cultural, el aprendizaje mutuo y el reconocimiento de valores compartidos. La singularidad de las identidades, afirmó, permite construir puntos en común y un horizonte de convivencia.

Hong Kong, China y la cooperación entre regiones

La realización del foro en Hong Kong tuvo, según Vaca Narvaja, un significado especial por la trayectoria de la ciudad como espacio de encuentro entre China y el mundo. Actualmente, forma parte de la Gran Área de la Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao, que concentra capacidades industriales, científicas, financieras y tecnológicas.

El exembajador recordó que, durante las recientes reuniones de APEC en Shenzhen, Xi Jinping propuso fortalecer la cooperación económica internacional entre áreas de la bahía, tomando como referencia la experiencia de esa región. La iniciativa, consideró, puede abrir oportunidades de colaboración científica, tecnológica, cultural y productiva.

El papel de las grandes potencias en el orden internacional

La propuesta también abre una discusión sobre el rol de las grandes potencias. Vaca Narvaja contrastó los procesos históricos de expansión imperial y colonial, que impusieron instituciones, modelos económicos y patrones culturales, con la orientación que atribuyó a la diplomacia china contemporánea: el respeto a la soberanía, la diversidad civilizatoria y el derecho de cada país a elegir su propio camino de desarrollo.

En un mundo que necesita reconocer distintas experiencias históricas, señaló, esa perspectiva puede contribuir a crear nuevas formas de cooperación. “La verdadera grandeza de una potencia no se mide solamente por su capacidad de transformar el mundo, sino también por su disposición a respetar el derecho de los demás pueblos a transformarlo desde su propia historia”.

China, agregó, tiene la responsabilidad de demostrar que el ascenso de una gran potencia puede ampliar las oportunidades de desarrollo de otras naciones sin exigirles que renuncien a su identidad. En ese marco, la propuesta de una comunidad de destino compartido para la humanidad supone impulsar un orden internacional en el que el desarrollo de cada país genere oportunidades para el conjunto de la comunidad internacional.

El texto corresponde a un fragmento del discurso pronunciado por Vaca Narvaja, exembajador argentino en China, en el Foro Internacional de Estudios sobre Civilizaciones Globales 2026, realizado en Hong Kong.